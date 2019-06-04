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Невеста Тимати показала живот после слухов о беременности

Анастасия Решетова и Тимати. Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
Модель Анастасия Решетова не сходит со страниц светской хроники. Невесту рэпера Тимати подозревают в беременности.
прочитано 489 раз

Сплетни об интересном положении модели возникают в прессе с завидной периодичностью. В последний раз слухи о скором пополнении подогрели друзья пары, которые отрыто заявили, что готовятся отдать детскую коляску рэперу Тимати и его избраннице.

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Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

Артист и его возлюбленная информацию не комментируют. Между тем интерес публики к этой теме не угасает. Когда Анастасия Решетова в личном Instagram устроила с подписчиками игру "Вопрос-ответ", те сразу попросили показать свой пресс.

Модель продемонстрировала любопытным обывателям фото, на котором хорошо виден ее живот. Вот только снимок, судя по всему, архивный.

Фанаты продолжают спорить по поводу того, на каком сроке находится модель. Некоторые полагают, что Анастасия Решетова может родить уже осенью этого года.

Скриншот instagram.com/volkonskaya.reshetova

Не так давно возможную беременность Анастасии Решетовой прокомментировала экс-избранница рэпера Тимати Алена Шишкова. В 2014 году она родила артисту первенца – дочь Алису.

"Дети – это счастье. Алиса – очень коммуникабельный ребенок, тем более это будет ее сводный братик или сестренка. Она будет относиться очень тепло к этому ребенку", – рассказала бывшая возлюбленная рэпера Тимати.

Автор: Руслана Алексеева4 июня 2019, 09:51
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

567

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/MOVKSR Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
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