Тимати упал лицом в грязь перед фанатами
На днях миру предстала коллаборация бренда Black Star Wear и сети магазинов "Армия России" при поддержке Тимати и Минобороны в лице Сергея Шойгу. Это коллекция военной одежды.
В нее вошли толстовки, комбинезоны, шорты, брюки и платья. Вся одежда представлена в защитных цветах, а в некоторых моделях присутствуют элементы военного снаряжения.
Новая линейка вызвала неоднозначную реакцию. Во-первых, у многих возникли вопросы по поводу дизайна. На одной из футболок надпись "Сирия", на другой – мишень на груди. Далеко не всем понравился такой явный военный уклон.
"Надевая эти доспехи, ты и представляешь страну, и разделяешь идеологию Black Star", – отметил Тимур Ильдарович.
Во-вторых, ходит мнение, что Тимати вдохновляется AliExpress. Фанаты предполагают, что продюсер просто экономит на дизайнерах, сообщает Telegram-канал "Антиглянец".
Отметим, показ новой линии одежды состоялся 27 мая. Коллекция будет доступна для заказа и продажи уже 5 июня.
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