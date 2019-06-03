Затравленная Рудковская подставила под удар сына
Оправдания Яны Рудковской только еще больше раззадоривают критиков. Продюсер старается убедить поклонников, что шестилетний Саша снимается добровольно – однако ее посты вызывают обратный эффект.
Вот и на сей раз опубликованный супругой Евгения Плющенко ролик пользователей возмутил. Яна Рудковская на видео спрашивает Сашу, заставляют ли его сниматься.
"А помнишь это: "бедный ребенок", "его мучают", "это все Рудковская и Плющенко", – передразнивает критиков Гном Гномыч. Яна рассказывает сыну, что подписчики разглядели, как она сжала ему руку во время фотографирования у розовых кустов. "А кто обвинил? Не, не сжала", - заявил наследник.
"Только вдумайтесь, что спрашивает мальчик, какие он вопросы задает! Вот уж правду говорят, что устами младенца глаголет истина. Его интересует вопрос: "А судьи кто?" Гениально", – комментирует ролик сама Яна Рудковская.
Пользователи восторги Яны Рудковской не разделили. Они отметили, что не стоило подключать сына к попыткам обелить себя – лучше бы этого видео они вообще не смотрели. Чем больше Рудковская оправдывается, тем сильнее чувство, что критики правы. Продюсеру посоветовали взять несколько уроков у Максима Галкина – вот он-то снимает детей замечательно.
Фигурист поделился интимными деталями биографии
Мужчина пытался отстреливаться от нападавших
Певец оставил возмущенный комментарий под снимком жены
Оперная дива обратилась в Следственный комитет
Популярные темы форума
кто скучает по ссср?
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Жизнь в деревне
Секс с бывшей
Ищу человека!
Не хочу богатства, Много денег... Это в норме вещей?
Подскажите бизнес на 100т.р
Родить после 30
Не можем иметь совместных детей
Зачем обижают Бузову?
Избил из-за денег
Ему 35 и он без машины
Хочу забрать назад подарок
Год назан неизвестный застрелил возле детской площадки собаку, по кличке Балу, и пытавшегося ее защитить хозяина.
Как быстро набрать вес?
Как избавиться от похмелья
Жена зарабатывает больше меня
Как сделать лицо худым
Девочки, кто занемался секслм с собакой, поней или осликом?
Тимати посвятил Децлу песню
Ориентация Егора Крида
Верите ли вы в знаки?
Хочу накачать ягодицы
Кто такие ханжи?
как объяснить соседке на площадке,что мусор не выставлять,вонь стоит не возможно в свою кв-ру забежать!Настроение на нуле!
Через сколько мужчина должен сделать предложение
В сексе полный ноль
Не женат значит свободен
Голос. Дети
У подруги шизофрения