Куда Рудковская дела деньги младшего сына
В личном Instagram знаменитость в очередной раз ответила подписчикам на обвинения. Продюсера упрекают, за то, что ее шестилетний сын вынужден работать. По словам Яны Рудковской, в ее семье это норма.
Звезда отметила, что часто сталкивается с детьми в модельных проектах, и все они за съемки получают гонорар в виде денег или игрушек. Рудковская рассказала, что ее наследник Саша фотографируется для журналов с полутора лет, поэтому знает цену своему труду.
"У него много рекламных контрактов и, конечно, за все рекламные опции ему платят, – сообщила знаменитость.– Причем немаленькие деньги. К 18-летию у Саши будет уже внушительный счёт, которым он сможет воспользоваться сам. Родители не имеют право тратить его деньги. В будущем он сможет себе купить машину, квартиру и или, например, оплатить обучение в престижном вузе".
Детский труд Яна Рудковская не считает чем-то зазорным или неправильным. Она сама в детстве подрабатывала. С 13 лет трудилась в приемной комиссии своего отца: принимала документы, помогала косметологам. Уже в пять лет будущая звезда участвовала в уборке квартиры, а к 10 на ней были все домашние обязанности. Когда же Яна поступила в Медицинский университет, то подрабатывала в нескольких фирмах. К слову, училась она на очном отделении.
"Я выросла в простой, но интеллигентной семье, где меня приучали к труду и самостоятельности с детства. У кого-то на это свое видение, но в нашей семье оно такое. Поэтому воспитываю своих мальчиков по этой же проверенной схеме! Надеюсь, в будущем она сработает", – отметила Яна Рудковская.
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