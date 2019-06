Известную модель затравили за идеальное тело

Известная модель, которую в Twitter знают под ником Val Addall, показала подписчикам идеальное тело в синем раздельном купальнике. "Давайте сделаем тред про бодипозитив, чтобы проявить немного любви", – подписала фотографии девушка.

Подписчикам идея понравилась, некоторые стали делиться своими фото в купальниках и нижнем белье. Но, как выяснилось, не все в деле бодипозитива так просто. С радостью делились снимками такие же спортивные пользователи, а вот от обладательниц более пышных форм посыпались жалобы.

"Мне пришлось пролистать почти весь тред, чтобы найти тело, похожее на мое. Тут только прекрасно выглядящие люди", – возмущается одна из пользовательниц. "Давайте не будем делать бодипозитивные треды с участием людей, тело которых и так каждый день получает много комплиментов", – комментирует пост другая. В итоге большая часть подписчиков пришли к заключению, что известная модель просто решила под таким лозунгом набрать лайков.

let’s do a body positivity thread, drop your pics so we can show sum love <3 pic.twitter.com/uFpsPGFBvh