Известную модель затравили за идеальное тело
Известная модель, которую в Twitter знают под ником Val Addall, показала подписчикам идеальное тело в синем раздельном купальнике. "Давайте сделаем тред про бодипозитив, чтобы проявить немного любви", – подписала фотографии девушка.
Подписчикам идея понравилась, некоторые стали делиться своими фото в купальниках и нижнем белье. Но, как выяснилось, не все в деле бодипозитива так просто. С радостью делились снимками такие же спортивные пользователи, а вот от обладательниц более пышных форм посыпались жалобы.
"Мне пришлось пролистать почти весь тред, чтобы найти тело, похожее на мое. Тут только прекрасно выглядящие люди", – возмущается одна из пользовательниц. "Давайте не будем делать бодипозитивные треды с участием людей, тело которых и так каждый день получает много комплиментов", – комментирует пост другая. В итоге большая часть подписчиков пришли к заключению, что известная модель просто решила под таким лозунгом набрать лайков.
let’s do a body positivity thread, drop your pics so we can show sum love <3 pic.twitter.com/uFpsPGFBvh— IG: valaddall (@val_addall) 17 июня 2019 г.
У бикини-модели Val Addall есть канал на YouTube, где она делится секретами идеальной фигуры, – в частности, показывает упражнения, с помощью которых можно увеличить объем ягодиц. А нынешний скандал с ее участием – далеко не первый. Недавно известной модели пришлось удалить свой аккаунт в Instagram – после того, как сфотографировалась в бикини на фоне рисовых полей в Индонезии.
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