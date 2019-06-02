Дочь довела до слез Брежневу

Вера Брежнева расплакалась на выпускном своей дочери Сони. Певица призналась, что испытывает чувство щемящей тоски и рассказала, как трудно быть родителем.

Старшая дочь Веры Брежневой окончила школу. Певица показала подписчикам фотографию с выпускного в элитном учебном заведении в Калифорнии. На снимке артистка крепко обнимает Соню, обе счастливо улыбаются.

И все же, выпускной дочери принес Вере Брежневой не только радость – чувства довольно сложные, рассказала певица.

"Это такое приятное чувство – смесь любви, гордости, щемящей тоски и восхищения. И сегодня еще раз убедилась, что самая сложная и ответственная работа – это быть родителем. Пусть наши дети будут лучше нас, успешнее нас, свободнее нас, счастливее нас", – подписала пост исполнительница. Брежнева призналась, что на мероприятии даже расплакалась.

В комментариях к фотографии отметилась и сама Соня. "Мамочка любимая, только без слез. Наши дети будут лучше, чем мы", – написала дочь Брежневой (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Веру Брежневу поддержали звездные друзья. "Удачи твоей красотке! Максимальной реализации, и непременно чувствовать себя счастливой и органичной во всем, что она будет делать", – пожелала подруге ее коллега Надежда Мейхер.

Певица воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню, которая родилась от Виталия Войченко, а также девятилетнюю Сару от брака с бизнесменом Михаилом Киперманом. Старшая дочь Веры Брежневой с зимы 2018 года живет в США, где обучалась в элитной частной школе, лучшей в Калифорнии. Обучение в Ojai Valley School стоит около 60 000 долларов, пишет StarHit.