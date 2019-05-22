Оскорбленная Брежнева жестко ответила на выпад

Экс-солистка группы "ВИА Гра" прокомментировала слова одного из своих подписчиков в Instagram. Вера Брежнева с юмором ответила на комментарий о ее возрасте.

Певица опубликовала в соцсети совместное фото с дочерью Валерия Меладзе – Ингой, обратившись к поклонникам. Вера Брежнева подметила, что они с племянницей выбрали одежду одной цветовой палитры, поэтому и на снимке царит гармония.

"Кроме удивительного совпадения цветов на фото, Инга была в украшении, которое мне очень понравилось… Талантливая наша девочка, как у вас с родственниками?" – спросила подписчиков исполнительница. Один из фолловеров позволил себе бестактный выпад в адрес возлюбленной продюсера Константина Меладзе, заговорив о ее "старости".

"Вера, годы берут свое! Мне даже жалко тебя! Ты уже бабка", – заявил хейтер. Однако 37-летняя Вера Брежнева достойно, но жестко ответила на критику. "Мне вас тоже жалко, дедка", – написала она.

Ранее в интервью Вячеславу Манучарову в его YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вера Брежнева призналась, что старается отвечать своим недоброжелателям в Instagram, особенно тем, которые пытаются ее обидеть. По мнению артистки, на такое способны только глубоко несчастные люди и их нужно пожалеть.

Напомним, в октябре 2015 года певица Вера Брежнева тайно вышла замуж за продюсера Константина Меладзе. Отношения между ними завязались, когда исполнительница была участницей группы "ВИА Гра". У певицы есть дочь от бывшего мужа, украинского бизнесмена Михаила Кипермана.