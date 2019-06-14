Очнувшемуся после комы Алибасову привалило счастье
Радостную весть сообщил пиар-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин. К счастью, жизни и здоровью питомца ничего не угрожает.
Представитель шоумена рассказал, что ему позвонил незнакомый молодой человек и сообщил, что нашел Чучу. Им оказался наставник школы кун-фу "Ша-Фут-Фань" Леван Кажилоти.
"Через десять минут мы были уже на месте", – цитирует Горжанкина радиостанция "Говорит Москва". В свою очередь Кажилоти сообщил, что обнаружил кота Бари Алибасова 12 июня у входа в школу кунг-фу. Он понял, что животное, скорее всего, потерялось.
Примечательно, что от вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Молодой человек заявил, что добрые дела обязательно вознаградятся.
Напомним, Чуча пропал во время пресс-конференции, которая проходила в квартире Бари Алибасова 11 июня. Сын музыканта пообещал нашедшему вознаграждение в 800 тысяч рублей или выступление группы "На-На".
Как писали "Дни.ру", на следующий день некий человек принес родственникам Бари Алибасова канадского сфинкса,
заявив, что нашел кота продюсера и забрал вознаграждение. Однако оказалось, что
это не Чуча. Близкие продюсера
группы "На-На" собираются обратиться в правоохранительные органы.
Бари Алибасов находится в больнице в тяжелом состоянии. Продюсер пять дней пробыл в искусственной коме и недавно пришел в себя. Шоумен получил ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей, перепутав средство для промывки труб с питьевым йогуртом.
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