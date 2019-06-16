Есть риск кровотечения: шокирующие подробности о состоянии Алибасова

Несмотря на положительные прогнозы врачей музыкальный продюсер все еще находится в тяжелом состоянии. О самочувствии Бари Алибасова рассказал его сын.

В недавней беседе с журналистами Бари Алибасов-младший отметил, что его отец страдает от ряда "болячек", под одной из которых может быть рана с открытым внутренним кровотечением. О том, есть ли риск осложнений, семья артиста узнает в этот понедельник, 17 июня, когда врачи проведут контрольную гастроскопию.

Наследник рассказал, что первое время артист не помнил, кем он является, и не различал близких. Теперь он уже узнает сына и супругу Лидию Федосееву-Шукшину. "Проблема – он теряется во времени: он то в 2005 году, то в 1998-м. Он засыпает и каждый раз просыпается в новом дне своей жизни", – поделился он в интервью НТВ.

Бари Алибасов-младший отказался комментировать слухи о том, что после ожога артист не сможет нормально питаться. По его словам, такое заявление можно сделать только через месяц после лечения, когда зарастет рубец. "Это будет понятно через месяц, когда окончательно зарастет рубец. Либо он перекроет пищевод, либо не перекроет", – добавил он.