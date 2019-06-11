"На куру похожа!": Бледанс втоптали в грязь средь бела дня

Эвелина Бледанс выложила в Instagram новое фото. Снимок тут же получил отклик в сердцах подписчиков.

В кадре светская львица стоит босиком в бежевом боди, соломенной широкополой шляпке и солнечных очках. Одной рукой она опирается на новенький Mercedes, в другой держит бутылочку Coca-Cola Zero.

"Мое утро!" – подписала фотографию знаменитость. Она поинтересовалась, есть ли у подписчиков такой предмет гардероба.

Аудитория, как всегда, разбилась на два лагеря. Первые начали осыпать любимицу комплиментами. "Фото прекрасное, как и манеры, как и фигура!", "Всем бы так выглядеть! Молодец!", "Шикарная женщина, мечта поэта!" – похвалили Эвелину верные поклонники.

По данным Пятого канала, многие негативно восприняли амплуа бизнесвумен: "И Вы туда же? На куру похожа здесь. Вам не идет", "Что-то боди не очень. Не для Вашей внешности", "Ракурс – отстой. Надо снизу снимать, чтоб ноги длинными казались!"

"Совсем умом тронулась! Ты бы еще голая позировала", – огласил свой вердикт активный пользователь Сети.



Напомним, что недавно светская дива рассказала о своем отношении к старости. Как писали "Дни.ру", переживаний на эту тему у Эвелины нет.