"Ошибка возможна": Кремль о громком скандале с журналистом Голуновым
О деле Ивана Голунова главе государства было доложено еще 7 июня, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Кремль наблюдает за ситуацией, но остаются вопросы, требующие прояснения, передает Telegram-канал "Говорит Москва".
"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами, потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания. Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых", – цитирует Пескова ТВ Центр.
Комментируя публикацию полицией в пресс-релизе о Голунове не связанных с делом снимков наркотиков, официальный представитель Кремля заявил, что ошибки возможны.
"Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве", – цитирует Пескова "Медуза".
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в деле Голунова Кремль руководствуется только официальной информацией МВД.
Отметим, что 7 июня ведомство, сообщая о инциденте с журналистом, опубликовало фотографии помещения, похожего на лабораторию по производству наркотиков. Однако знакомые Голунова заявили, что это вовсе не его квартира. После этого в МВД признали, что снимки к Голунову не имеют никакого отношения.
Прокомментировал громкий скандал и политолог Руслан Осташко. "Ни я, ни кто-либо из защищающих Голунова не знает точно, были ли у него наркотики, занимался ли он их распространением. Но все защищающие журналиста активисты уже вынесли свой вердикт: он невиновен, наркотики подкинули из-за того, что он журналист и ведет расследования, в которых замешаны силовики", – приводит слова Осташко РИА ФАН.
Напомним, спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Иван Голунов, специализирующийся на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили.
Звезда Голливуда перешла все границы
Невеста Тимати пожаловалась на плохое самочувствие
Тренер возмущена до глубины души
Артистка порадовала поклонников эротичным снимком в Instagram
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Должна ли я содержать мать?
Как понравиться мужу в постели?
Закрутила роман с турком, я замужем
Оральный секс
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Мастурбирую во время секса
Хочу замуж
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
В каком возрасте мужик взрослеет?
Сделать аборт в тайне от мужа
Хочет секс даже когда болею
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Мужчина меня не уважает
Разведенка с прицепом
Должен отслужить в армии
Можно ли завидовать сестре родной?
Муж не хочет детей.
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Оленевода Собякина в отставку.
Прямолинейнвая подруга
Парень оказался извращенцем
Не обрадовался подарку
Зачем скрывать своих детей?
Двойная фамилия. Да или нет?