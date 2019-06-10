"Ошибка возможна": Кремль о громком скандале с журналистом Голуновым

Владимиру Путину сообщили о резонансном деле. Ситуацию с журналистом Иваном Голуновым прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

О деле Ивана Голунова главе государства было доложено еще 7 июня, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Кремль наблюдает за ситуацией, но остаются вопросы, требующие прояснения, передает Telegram-канал "Говорит Москва".

"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается это дело, и за всеми его нюансами, потому что оно действительно резонансное, оно требует особого внимания. Но главным образом это повод для пристального внимания Генпрокуратуры и других служб внутри самого МВД на предмет возможного выявления или нарушений, или отсутствия таковых", – цитирует Пескова ТВ Центр.

Комментируя публикацию полицией в пресс-релизе о Голунове не связанных с делом снимков наркотиков, официальный представитель Кремля заявил, что ошибки возможны.

"Ошибки допускают в том числе и журналисты, когда пишут те или иные материалы, притом в большом количестве", – цитирует Пескова "Медуза".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что в деле Голунова Кремль руководствуется только официальной информацией МВД.

Отметим, что 7 июня ведомство, сообщая о инциденте с журналистом, опубликовало фотографии помещения, похожего на лабораторию по производству наркотиков. Однако знакомые Голунова заявили, что это вовсе не его квартира. После этого в МВД признали, что снимки к Голунову не имеют никакого отношения.

Прокомментировал громкий скандал и политолог Руслан Осташко. "Ни я, ни кто-либо из защищающих Голунова не знает точно, были ли у него наркотики, занимался ли он их распространением. Но все защищающие журналиста активисты уже вынесли свой вердикт: он невиновен, наркотики подкинули из-за того, что он журналист и ведет расследования, в которых замешаны силовики", – приводит слова Осташко РИА ФАН.

Напомним, спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве по подозрению в сбыте наркотиков. Журналист находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Иван Голунов, специализирующийся на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили.