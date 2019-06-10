Обнародованы результаты теста журналиста Голунова на наркотики

Внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюс рассказал, что журналист Иван Голунов прошел тест на наркотики – результат отрицательный, передает RT. Тем не менее, по словам специалиста, исследование продолжается.

Как напоминает "360", Голунов был задержан на Цветном Бульваре 6 июня. Полиция вменяет ему покушение на распространение запрещенных веществ – при обыске у корреспондента "Медузы" изъяли четыре грамма кокаина. Голунов утверждает, что наркотики ему подкинули, а задержание связывает со своей профессиональной деятельностью.