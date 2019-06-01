"Все мое": Стоцкая рассказала правду о яйцеклетках для Киркорова
Обывателям не дает покоя тайна происхождения детей поп-короля. У Филиппа Киркорова двое отпрысков – дочь Алла Виктория и сын Мартин. Артист не скрывает, что наследников ему родила суррогатная мать, однако о биологической родительнице малышей ничего неизвестно.
Меж тем в Сети много лет муссируется слух о том, что свои яйцеклетки Филиппу Киркорову отдала певица Анастасия Стоцкая. Сплетни подогревали внимательные поклонники, которые пришли к выводу, что сын певицы и сын поп-короля подозрительно похожи.
В студии программы "Секрет на миллион" Анастасия Стоцкая наконец рассказала правду. По словам артистки, подобные домыслы ее, мягко говоря, шокируют. Звезда категорически отрицает свою причастность к рождению наследников Киркорова, свои яйцеклетки она никому не давала.
"Мне смешно. Нет, не давала. Все при мне, все мое", – улыбнулась Анастасия Стоцкая.
Правда, тот факт, что мальчики похожи, она отрицать не стала. Более того, по словам Анастасии Стоцкой ее Саша, увидев на обложке журнала Мартина, решил, что это его фотография. Наследник певицы не сразу понял, что на снимке другой ребенок.
"Мы сами поражаемся. Мы удивляется, как так, что они действительно так похожи. Удивительно. Но те, кто знает нас хорошо, они даже увидят, что мы с ним (с Киркоровым – прим.ред.) немножечко похожи. Есть что-то, сложно уловимое, но есть какое-то сходство",– рассудила Анастасия Стоцкая в программе "Секрет на миллион".
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