Российский певец о романе с Анастасией Стоцкой

Влад Топалов дал откровенное интервью. Артист рассказал о романах с Анастасией Стоцкой и Викторией Лопыревой и о семейной жизни с дочерью миллионера.

Влад Топалов принял участие в передаче Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Артист откровенно рассказал о романах с певицами Юлией Волковой и Анастасией Стоцкой. "Это недолгий, приятный, легкий, поверхностный роман", – коротко охарактеризовал свои отношения с Настей Влад. А еще у Топалова была связь с моделью и светской львицей Викторией Лопыревой, которая в следующем году должна выйти замуж за "золотого голоса России" Николая Баскова. "Она очень дорогая женщина. И Баскову влетит в копеечку", – с улыбкой отметил Топалов.

Однако свою жизнь артист связал с дочерью миллионера, дизайнером Ксенией Данилиной. "Хотел семью. А тут все совпало. Я очень полюбил Ксюху", – признался певец. Топалов отметил, что до свадьбы они почти не жили вместе, поэтому быт для них оказался серьезным испытанием. "Я ненавидел ее собак", – сказал Влад, объяснив, что они были не воспитаны и ходили в туалет по всему дому.

Было много ссор. К примеру, Данилина не понимала, как устроен шоу-бизнес. Она обижалась, что он не брал ее на светские мероприятия. Хотя он и объяснял, что ехал туда "на три минуты", по чьей-нибудь дружеской просьбе, чтобы "отметиться".

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Ноя 18 2017 в 2:28 PST

В итоге, негативных моментов стало больше позитивных, и Топалов принял решение подать на развод. Это случилось, когда они уже не жили вместе, но разрыв пока официально не оформляли. Влад заинтересовался другой женщиной и, чтобы быть честным перед Ксенией, предложил развод. Та согласилась. Топалов отметил, что с той женщиной у него дальше флирта не пошло.

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial) Ноя 30 2016 в 7:39 PST

Топалов и Данилина хотели детей, но так ничего и не вышло. Дошло до того, что певец лег в клинику, чтобы подлечить нервы, потому что у него уже развился тик. Влад отметил, что если бы у них был ребенок, то он бы приложил максимум усилий, чтобы сохранить брак. И Ксения тоже. Тем не менее, после развода экс-супруги смогли сохранить человеческие отношения.