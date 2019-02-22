Изменившаяся Стоцкая напугала собственного сына

Анастасия Стоцкая играет в спектакле "Шоу пошло не так". Для роли актрису и певицу так гримируют, что ее не узнает собственный 7-летний сын.

Спектакль пользуется большим успехом – и не в последнюю очередь благодаря Анастасии Стоцкой. Актриса исполняет роль примы в любительском театре, труппа которого решила поставить детективную драму.

Стоцкая так меняется с помощью парика и грима, что артистку трудно узнать. Актрисе удается ввести в заблуждение даже родного сына – 7-летнего Александра.

"Он зашел в гримерную, где было написано "Анастасия Стоцкая", и увидел совершенно другую тетю – с короткой стрижкой-каре, брюнетку… На несколько секунд он опешил, но, потом я улыбнулась, и он сразу же меня узнал. Потому что мою улыбку невозможно спутать ни с чьей другой", - рассказала Стоцкая изданию "7Дней".

В спектакле театра МДМ актеры, в том числе и Стоцкая, играют не только на сцене, но и в фойе. Это постановка в новом для России жанре театральной клоунады, основанной на приемах таких классиков комедии, как Чарли Чаплин и Бастер Китон.

Анастасия Стоцкая всегда очень тщательно работает над своими сценическими ролями. К примеру, чтобы перевоплотиться в певца Шуру на шоу "Один в один", артистка изучила всю его биографию. Ей даже пришлось перечитать множество интервью, чтобы глубже понять натуру артиста. Так же Стоцкая вживается в образ своего персонажа и в новом детективном спектакле.