Ургант получил тяжелый удар от Эрнста и Собчак
Ксения Собчак получит прайм-тайм на Первом канале. Телеведущая и руководство телеканала согласовали формат передачи. Это будет развлекательная программа, "лейт найт шоу" – как "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране, сообщает Telegram-канал Mash.
Авторы программы сейчас решают, как ее назвать, вносятся финальные правки. По данным источника, Ксении Собчак пообещали вечерний прайм-тайм. Отмечается, что журналистка не займет чье-то место – просто у Ивана Урганта и Владимира Познера появится очень известная коллега. Которая, тем не менее, составит им конкуренцию.
Ранее Ксения Собчак подтвердила переговоры с Первым каналом. "Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия "классная идея, давайте попробуем", – говорила телеведущая.
У Ксении Собчак есть опыт работы на Первом канале. Светская львица десять лет назад была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". Кроме того, Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступала вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.
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