Помилованной Собчак присматривают место на Первом канале
Светская львица может вернуться под крыло Константина Эрнста. Поговаривают, что Ксении Собчак предлагают стать ведущей собственной программы.
В пресс-службе канала эту информацию подтвердили. Как оказалось, скандальной блондинке присматривают место уже давно, однако никаких конкретных подвижек пока нет. Возможно, знаменитость появился уже в новом телесезоне – с начала осени 2019 года.
Собчак также подтвердила переговоры с каналом. "Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!" – цитирует Ксению РБК.
Напомним, что светская львица уже работала на Первом канале. Десять лет назад она была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". Также Ксении Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступала вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.
Отметим, что в 2012 году светскую львицу перестали приглашать на федеральные каналы. Тогда Ксения Собчак активно продвигала себя в политике, а это не нравилось телевизионным боссам. Теперь, судя по всему, звезда получила своеобразное помилование.
Оставшись не у дел, теледива решила создать собственное шоу. Каждую неделю в YouTube выходит программа Ксении: "Осторожно, Собчак!". В рамках этого шоу светская львица берет интервью у знаменитостей. А совсем недавно Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала Super, входящего в холдинг "Газпром-Медиа.
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