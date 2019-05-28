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Шоу-бизнес

Помилованной Собчак присматривают место на Первом канале

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая может появиться на главной кнопке страны в следующем телесезоне. Кандидатура Ксении Собчак сейчас обсуждается руководством Первого канала.
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Светская львица может вернуться под крыло Константина Эрнста. Поговаривают, что Ксении Собчак предлагают стать ведущей собственной программы.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В пресс-службе канала эту информацию подтвердили. Как оказалось, скандальной блондинке присматривают место уже давно, однако никаких конкретных подвижек пока нет. Возможно, знаменитость появился уже в новом телесезоне – с начала осени 2019 года.

Собчак также подтвердила переговоры с каналом. "Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!" – цитирует Ксению РБК.

Напомним, что светская львица уже работала на Первом канале. Десять лет назад она была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". Также Ксении Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступала вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Отметим, что в 2012 году светскую львицу перестали приглашать на федеральные каналы. Тогда Ксения Собчак активно продвигала себя в политике, а это не нравилось телевизионным боссам. Теперь, судя по всему, звезда получила своеобразное помилование.

Оставшись не у дел, теледива решила создать собственное шоу. Каждую неделю в YouTube выходит программа Ксении: "Осторожно, Собчак!". В рамках этого шоу светская львица берет интервью у знаменитостей. А совсем недавно Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала Super, входящего в холдинг "Газпром-Медиа.

Автор: Руслана Алексеева28 мая 2019, 22:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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СОБЧАК-ПОЗОР РОССИИ! ЗАПЛАТИЛА ЭРНСТУ! ПОРА ЗАКРЫТЬ 1КАНАЛ! СОБЧАК-ВРАГ НАРОДА! А ЕЕ ТЯНУТ НА ТВ? ЗАЧЕМ? ЕЕ НИКТО НЕ ЛЮБИТ. АЛКАШКА, АМОРАЛЬНАЯ БАБА, А ЕЕ ТОЛКАЮТ НА ТВ?? Ш...... <цензура>!! ПОЗОР 1КАНАЛУ! КУДА СМОТРИТ ДУМА? КУДА СМОТРИТ МИНИСТР КУЛБТУРЫ! СОБЧАК БЕЗ МАТА НЕ РАЗГОВАРИВАЕТ!!.... СТРАШНАЯ, КАК БАБА Я ГА.... !!
Гость
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Прощай первый канал...
Гость
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Ужас
Гость
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Огромное спасибо тому, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/6V691Z Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
Гость
Ответить
Огромное спасибо тому, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/6V691Z Просто пройдя опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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