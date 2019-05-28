Помилованной Собчак присматривают место на Первом канале

Телеведущая может появиться на главной кнопке страны в следующем телесезоне. Кандидатура Ксении Собчак сейчас обсуждается руководством Первого канала.

Светская львица может вернуться под крыло Константина Эрнста. Поговаривают, что Ксении Собчак предлагают стать ведущей собственной программы.

В пресс-службе канала эту информацию подтвердили. Как оказалось, скандальной блондинке присматривают место уже давно, однако никаких конкретных подвижек пока нет. Возможно, знаменитость появился уже в новом телесезоне – с начала осени 2019 года.

Собчак также подтвердила переговоры с каналом. "Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: "Классная идея, давайте попробуем!" – цитирует Ксению РБК.

Напомним, что светская львица уже работала на Первом канале. Десять лет назад она была ведущей в экстремальном проекте "Последний герой". Также Ксении Собчак удалось поработать в программе "Две звезды", где она выступала вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки.

Отметим, что в 2012 году светскую львицу перестали приглашать на федеральные каналы. Тогда Ксения Собчак активно продвигала себя в политике, а это не нравилось телевизионным боссам. Теперь, судя по всему, звезда получила своеобразное помилование.

Оставшись не у дел, теледива решила создать собственное шоу. Каждую неделю в YouTube выходит программа Ксении: "Осторожно, Собчак!". В рамках этого шоу светская львица берет интервью у знаменитостей. А совсем недавно Ксения Собчак стала генеральным продюсером телеканала Super, входящего в холдинг "Газпром-Медиа.