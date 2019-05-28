"Этот мужчина не врет": ушедшая от мужа Собчак поделилась радостью
Ксения Собчак счастлива с режиссером Константином Богомоловым, недавно оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз, хотя предпочитает и не демонстрировать этого. Тем не менее, видно, что после расставания с Максимом Виторганом скандально известная ведущая на подъеме: снимает шоу "Осторожно, Собчак!", выпуски которого один интереснее другого, много путешествует, скандалит, снимается.
Не забывает Ксения и о материнских заботах. Едва находится свободная минутка, как гламурная блондинка проводит ее с малолетним сыном Платоном. Мальчик, кстати, ее тоже радует. Он хорошо плавает и занимается английским языком. Но не только эти достижения греют душу Ксении Собчак. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию наследника, стоящего к объективу спиной, которого развлекает актриса в образе диснеевской принцессы.
"Говорит: "Мама, я видел принцессу, но ты лучше" – и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет 😂😂 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – похвалилась счастливая Ксения Собчак. Отметим, что в многочисленных интервью телеведущая не стесняется признаваться, что к своей внешности относится крайне критически и не обижается на сравнения с лошадью.
По словам гламурной блондинки, не самая модельная внешность никогда не была препятствием в ее отношениях с мужчинами. Ксения Собчак объяснила, что, рано поняв, что не красавица, выработала такие качества характера, благодаря которым понравившийся ей мужчина обращал на нее внимание.
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