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"Этот мужчина не врет": ушедшая от мужа Собчак поделилась радостью

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
После расставания с актером Максимом Виторганом Ксения Собчак буквально сияет от счастья. Но есть и другие поводы для радости.
прочитано 316 раз

Ксения Собчак счастлива с режиссером Константином Богомоловым, недавно оформившим развод с актрисой Дарьей Мороз, хотя предпочитает и не демонстрировать этого. Тем не менее, видно, что после расставания с Максимом Виторганом скандально известная ведущая на подъеме: снимает шоу "Осторожно, Собчак!", выпуски которого один интереснее другого, много путешествует, скандалит, снимается.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Не забывает Ксения и о материнских заботах. Едва находится свободная минутка, как гламурная блондинка проводит ее с малолетним сыном Платоном. Мальчик, кстати, ее тоже радует. Он хорошо плавает и занимается английским языком. Но не только эти достижения греют душу Ксении Собчак. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она опубликовала фотографию наследника, стоящего к объективу спиной, которого развлекает актриса в образе диснеевской принцессы.

"Говорит: "Мама, я видел принцессу, но ты лучше" – и первый раз в жизни я понимаю, что этот мужчина не врет 😂😂 (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – похвалилась счастливая Ксения Собчак. Отметим, что в многочисленных интервью телеведущая не стесняется признаваться, что к своей внешности относится крайне критически и не обижается на сравнения с лошадью.

По словам гламурной блондинки, не самая модельная внешность никогда не была препятствием в ее отношениях с мужчинами. Ксения Собчак объяснила, что, рано поняв, что не красавица, выработала такие качества характера, благодаря которым понравившийся ей мужчина обращал на нее внимание.

Автор: Наталья Аряева28 мая 2019, 12:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

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