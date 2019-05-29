"Поставил галочку": исполнилась мечта Крида о сексе втроем
Егора Крида постоянно осаждают поклонницы, так что недостатка в партнершах у музыканта нет. В свои 24 года рэпер, по его признанию, приобрел немалый опыт в любовных делах. Однако музыканту напомнили, что он как-то разоткровенничался по поводу своих эротических фантазий - говорил, что мечтает заняться любовью с мулаткой, устроить секс в самолете и попробовать секс втроем.
Как отметил во время интервью с рэпером Юрий Дудь, первые два желания Егора Крида, насколько он знает, исполнились. Но музыкант заявил в программе "вДудь" на YouTube, что и третий пункт программы уже выполнен. В то же время звезда отметила, что своими успехами не гордится: по словам Крида, он просто "поставил галочки", совершив запланированные действия. А вообще-то он предпочитает эстетику в близких отношениях.
"Надеюсь, это интервью не посмотрит моя мама. Мне стыдно говорить такие вещи", – приводит слова Егора Teleprogramma.pro.
Музыкант до сих пор ходит в холостяках. Он рассказал, что тяжело переживал разрыв с певицей Нюшей – отметив при этом ее меркантильность. После той травмы найти настоящую любовь Егор Крид не сумел. Из всех девушек, с которыми у него был секс, по-настоящему серьезные чувства он испытывал лишь к нескольким.
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