"Поставил галочку": исполнилась мечта Крида о сексе втроем

Егор Крид достиг исполнения всех трех своих интимных желаний. Последним из них, как признался рэпер, был секс втроем.

Егора Крида постоянно осаждают поклонницы, так что недостатка в партнершах у музыканта нет. В свои 24 года рэпер, по его признанию, приобрел немалый опыт в любовных делах. Однако музыканту напомнили, что он как-то разоткровенничался по поводу своих эротических фантазий - говорил, что мечтает заняться любовью с мулаткой, устроить секс в самолете и попробовать секс втроем.

Как отметил во время интервью с рэпером Юрий Дудь, первые два желания Егора Крида, насколько он знает, исполнились. Но музыкант заявил в программе "вДудь" на YouTube, что и третий пункт программы уже выполнен. В то же время звезда отметила, что своими успехами не гордится: по словам Крида, он просто "поставил галочки", совершив запланированные действия. А вообще-то он предпочитает эстетику в близких отношениях.

"Надеюсь, это интервью не посмотрит моя мама. Мне стыдно говорить такие вещи", – приводит слова Егора Teleprogramma.pro.

Музыкант до сих пор ходит в холостяках. Он рассказал, что тяжело переживал разрыв с певицей Нюшей – отметив при этом ее меркантильность. После той травмы найти настоящую любовь Егор Крид не сумел. Из всех девушек, с которыми у него был секс, по-настоящему серьезные чувства он испытывал лишь к нескольким.