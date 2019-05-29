Собчак влезла в грязные разборки с Дерипаской
Бизнесмен сообщил, что OFAC (Управление по контролю за иностранными активами) опубликовал "халтурно подготовленный отчет, весь состоящий из клеветы и домыслов". Это вывело из себя Дерипаску, и он готов отстаивать правду.
"Ни фактов, ни доказательств. Только огромное желание разрушить мою жизнь и жизни сотен тысяч людей, связанных с основанными мною компаниями. Ответ на моем сайте", – написал миллиардер в соцсети.
В разборки влезла и Ксения Собчак, прокомментировав ситуацию в своем Telegram-канале. "А Дерипаска решительно настроен", – лаконично высказалась знаменитость.
Как известно, телеведущей палец в рот не клади – она с легкостью может заткнуть за пояс в споре кого угодно. Ранее Ксения Собчак вступила в длительную перепалку с музыкантом Сергеем Шнуровым.
Как писали "Дни.ру", Ксения Собчак и Сергей Шнуров вели словесную дуэль в Instagram, с сарказмом оскорбляя друг друга. Примечательно, что оба делали это в стихотворной форме. У каждого из звезд образовалась своя группа поддержки. В итоге пользователи соцсети пришли к выводу, что победила телеведущая.
Детали не укрылись от глаз экспертов
Помощница Евгения Петросяна разоткровенничалась
Балерине назвали неподъемную сумму
Все жилье артиста досталось его родственникам
Популярные темы форума
ПРОСТИТУТКИ, САМЫЕ ЧЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ЗАПЛАТИЛ, ПОЛУЧИЛ. НИ НЕРВОВ, НИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, НИ СЦЕН И ЖЕНИТЬБ-РАЗВОДОВ.
В подмосковном Ногинске бродячие собаки затащили ребенка в канализационную трубу и растерзали. Ребенкк два года, находится в тяжелом состоянии в реанимации. Ваше мнение, что делать с собаками?
В НАТО призвали Россию покинуть Крым.
Почему во всей стране нет работы ,люди работают за 15000 руб.,
15-летняя сестра не знает от кого беременна
Жена ушла к богатому
Однополые браки.
Как избавить от молочницы
Никогда не видел голой девушки в живую
Друг заделал ребенка
кто скучает по ссср?
Ещё немного о сексе?
Подарил ужасную машину
Гадалка сломала мне жизнь
Как не ошибиться при выборе своей половинки? Кто знает формулу счастливого брака?
бутылки принемать будут сетевые магазины!
Если он резко перестал писать
девочку оставила мать в поликлинике.
почему так легко из семьи утащить мужчину,может не надо торопится замуж выходит,пусть кто-то другой выйдет первый,а мы уже уведём и будем счастливы.
Можно ли найти пару на сайте знакомств
Стыдно ли быть содержанкой?
Школа как мясорубка детей на социальный фарш
Почему девушки не делают первый шаг?
Тимати посвятил Децлу песню
Переезд на юг
Секс по дружбе
Как избавиться от черных точек?
Что думаете о суперграмотных гомосексуалистах, евровидениях, голосистых шоу и прочих домах 2?
Заголовки
Как похудеть без диеты