Собчак раскатали в блин за позорный провал
Ксения Собчак недавно беседовала с Ольгой Бузовой на своем YouTube-канале. Проект "Осторожно, Собчак" привлек внимание преподавателя русского языка и литературы Татьяны Гартман. Учительница из Нижнего Новгорода обличает телеведущих в шоу "Училка VS ТВ".
Как выяснилось, журналистка допустила ошибку в слове "мастерски". Ксения Собчак сделала ударение на первом слоге, а правильно – на последнем. Гартман добавила, что Собчак не единственная допускает подобную ошибку, и тут же привела множество примеров. Оказалось, что слово неправильно произносят Максим Галкин, Андрей Малахов и Дмитрий Дибров. Порой ошибается даже глава МИДа России Сергей Лавров.
Разобрала "училка" и выпуск новостей на телеканале "Россия 1", в котором рассказывалось о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Несколько корреспондентов и эксперты, комментируя печальное событие, часто ошибались в ударениях. Неверно произносились слова "оберег" и "остов", в которых ударение падает на первый слог.
Преподаватель русского языка и литературы из Нижнего Новгорода призналась, что устала от неграмотности журналистов и звезд. Канал Татьяны Гартман на YouTube существует более полугода. За это время, кроме Ксении Собчак, ее разочаровали многие знаменитости.
Всплыл тайный отчет "отравителей"
Артистка попала в курьезную ситуацию
На эту тему высказался агент певицы
Знаменитость сделала заявление на всю страну
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
2 года без секса
Первый раз ударил
Не получаю удовлетворения
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Верите ли вы в привороты?
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Дочь ушла из дома
Как вам Евровидение 2019?
Во всем виноваты евреи!
Боюсь одиночества
Замуж за иностранца
Сын занимается рекетом,он в 7 классе
Мой муж гинеколог
Игра престолов!!!
Она ушла к моему другу
Не родись красивой, а родись счастливой
Очень хочу мальчика
Народ, как думаете, куда доходсивее посылать, "В" тли "ГА"?
Боюсь уколов, истерика
Тарасов передарил машину Бузовой
Хочу вернуть старые отношения