Собчак раскатали в блин за позорный провал

Ксения Собчак, несмотря на профессию журналиста, плохо владеет родным языком. Она нередко допускает ошибки в речи, в частности неверно ставит ударения в словах. За последний конфуз в эфире своего ток-шоу телеведущая получила нагоняй от известной нижегородской "училки".

Ксения Собчак недавно беседовала с Ольгой Бузовой на своем YouTube-канале. Проект "Осторожно, Собчак" привлек внимание преподавателя русского языка и литературы Татьяны Гартман. Учительница из Нижнего Новгорода обличает телеведущих в шоу "Училка VS ТВ".

Как выяснилось, журналистка допустила ошибку в слове "мастерски". Ксения Собчак сделала ударение на первом слоге, а правильно – на последнем. Гартман добавила, что Собчак не единственная допускает подобную ошибку, и тут же привела множество примеров. Оказалось, что слово неправильно произносят Максим Галкин, Андрей Малахов и Дмитрий Дибров. Порой ошибается даже глава МИДа России Сергей Лавров.

Разобрала "училка" и выпуск новостей на телеканале "Россия 1", в котором рассказывалось о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Несколько корреспондентов и эксперты, комментируя печальное событие, часто ошибались в ударениях. Неверно произносились слова "оберег" и "остов", в которых ударение падает на первый слог.

Преподаватель русского языка и литературы из Нижнего Новгорода призналась, что устала от неграмотности журналистов и звезд. Канал Татьяны Гартман на YouTube существует более полугода. За это время, кроме Ксении Собчак, ее разочаровали многие знаменитости.