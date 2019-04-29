"Не трясись!": насмешливая Собчак отбрила певицу Славу

Телеведущая объяснила артистке, что имела в виду под "концертами для бедных". Ранее Слава возмутилась словами Ксении Собчак и тем, как она унизила певицу Ольгу Бузову.

Ксения Собчак несколько дней назад, беря интервью у ведущей "Дома-2", грубо заявила, что та ездит по небольшим городам с концертами, и это, по ее словам, не является критерием успеха. "Никакая ни Лобода, ни Шнуров в такие залы не поедут. Но ты это делаешь. И себя таким образом принижаешь", – заявила Ксения Собчак.

На это возмутилась певица Слава. Она отметила, что от слов недавнего кандидата в президенты ее "аж трясло". В свою очередь ей ответила Ксения Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая Барыня". "Дорогая Слава! Не трясись! Лучше попробуй понять смысл сказанных мною слов", – едко отбрила артистку Ксения Собчак. "Мой вопрос был о том, что звезды первой величины выступают в концертных залах определенного уровня, и к ним приезжают на концерт из всех сел, городов и *** как на событие", – объяснила светская львица в Telegram.

При этом она добавила, что ей трудно представить, например, Аллу Пугачеву, которая в зените славы выступала бы в ДК, а не на стадионах. "Вот в этом и был мой вопрос: может, лучше реже, но круче, чем чаще, но дешевле?", – написала Ксения Собчак.

На ответ Ксении Собчак уже отреагировал Telegram-канал "Небожена". Его авторы напомнили, что Примадонна не гнушалась выступлениями в ДК и знает об этом, как никто другой. Например, в 2006-ом Алла Пугачева дала концерт в Тульском цирке и собрала ДК имени Ленина в Таганроге.