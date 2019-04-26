Ввязавшейся в скандал с Бузовой Собчак указали ее место
Ксения Собчак не знает, что такое сочувствие. Телезвезда "наехала" на Ольгу Бузову, вместо того чтобы поддержать гастролирующую в провинции певицу.
"Она сказала ей горькую правду. Мол, Оля, ты ведь выступаешь по провинциальным ДК и это называешь успехом? Видимо, Ксюшадь перечитала моих постов, осознала, какой ужас творится в жизни Бузовой, и вместо сочувствия решила подколоть этим печальным фактом коллегу", – написала блогер Лена Миро.
Она и сама ранее выдала жесткий пост в адрес Бузовой. Да и сейчас Миро не преминула уколоть ведущую "Дома-2". "В ответ Бузова намотала на кулак сопельки и ответила, что у нее нет мужика. Куда деваться? Все сама, все сама. Даже в эскорт с такой асексуальностью не взяли", – издевается Миро.
Что касается Ксении Собчак, то после ушата критики блогер решила поддержать светскую львицу. Ей не понравилось, что высказывания телеведущей вызвали агрессивную реакцию другой знаменитости – певицы Славы. Артистка заступилась за российские регионы, которые Собчак называет "ж*** мира".
Слава выложила в Instagram видео, где пропесочила Ксению за такой взгляд на Родину. Она напомнила, что в регионах смотрят "Дом-2", благодаря которому Собчак и стала популярной, а кое-кто даже голосовал за телезвезду, когда она пыталась стать президентом России.
Миро подвела итоги: Бузова должна сказать спасибо, что ее хоть в райцентрах слушают. Хотя, по мнению блогера, и Слава, и Ксения Собчак недалеко ушли.
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