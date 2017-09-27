Невеста отказалась выходить замуж за Астахова

Известный актер Сергей Астахов откровенно рассказал об отношениях со своей возлюбленной Викторией. Избранница, которая моложе знаменитости на 16 лет, ошарашила его ответом на предложение руки и сердца.

"Я честный парень, предлагал устроить свадьбу, а она: "Не хочу!" – поделилась звезда кино. Но у Виктории нашлось объяснение. "Я совсем не публичный человек. Распишемся и сыграем свадьбу, когда родим", – заверила девушка.

Между прочим, пара не просто думает о пополнении. "Вовсю работаем над этим вопросом", – говорит Сергей. Он признался, что боится сглазить их счастье. "Я бы не хотел, чтобы у нас все закончилось. Во-первых, по утрам я уже плохо встаю, Вика мне помогает, а о том, что будет лет через семь, даже подумать боюсь. Так что мы будем друг для друга опорой", – делится мыслями Астахов.

Говоря о будущих наследниках, вспомнил артист и о своем трудном детстве. "У меня папа и мама военные. Я жил в мире, в котором если ты хотел есть, то брал банку тушенки и открывал ее ножом. А если хотел, чтобы твои книги стояли на полке, то надо было взять доску и приспособить ее под книги. И я это делал чуть ли не до 30 лет, причем довольно успешно", – рассказывает актер. Астахов добавил, что жизнь научила его всему: он может сделать ремонт, починить машину и даже прооперировать кошку!

С такими умениями, казалось бы, у Сергея была возможность выбрать любую профессию. Однако, кроме прикладных знаний, чтобы освоить специальность, нужны и теоретические.

Астахов отмечает, что пошел в актеры не из-за внешности, а "от дурости". "Я был маленький и глупенький деревенский мальчик. Куда мне надо было поступать? Я школу еле с тройками окончил, пошел в политех – выгнали сразу, потом в радиошколу – убежал сам. Мне сказали, что в театральном нет экзаменов – надо просто спеть и сплясать. Вот и отправился туда", – цитирует артиста Wday.ru.