Астахов откровенно о романе с Кориковой

Актер Сергей Астахов откровенно рассказал о любовных отношениях со своей коллегой, звездой сериала "Бедная Настя" Еленой Кориковой. Артист признался, что был счастлив с актрисой, однако депрессия из-за отсутствия работы разрушила их идиллию.

Шесть лет назад новость о том, что Сергей Астахов бросил жену якобы из-за красавицы актрисы Елены Кориковой, стала настоящей сенсацией. Говорили, что между актерами бушевали настоящие страсти, которые Астахов долго выдержать не смог, поэтому их романтические отношения довольно быстро сошли на нет.

На протяжении долго времени ни Сергей ни Елена не комментировали тот период, однако сейчас актер решил внести ясность, поскольку многочисленные поклонники и прочая заинтересованная общественность никак не могут забыть этот яркий эпизод в жизни актеров. Астахов не стал скрывать, что их с Кориковой связывали близкие отношения.

Более того, какое-то время они даже жили вместе. "Она очень хороший человек. С тем мужчиной, которого выбирает, Лена открыта и бескорыстна, отдает ему всю себя. Редкое качество для женщины, которое я оценил в полной мере, мне повезло", – признался Астахов.

Однако их роман продлился недолго. Сергей объяснил свой разрыв с Еленой проблемами с работой, которые у них имелись. "Судьба свела нас в сложный период: ни у меня, ни у нее работы не было вообще. А это тяжелое время для актеров. Никто не нужен, кажется, что все кончено, наваливается депрессия. Наверное, мы не смогли ее пережить, поэтому и расстались..." – цитирует Сергея Астахова "Караван историй".

В настоящее время актер счастлив с учительницей начальных классов Викторией Савкеевой. У них внушительная разница в возрасте – Сергею 48 лет, а его избраннице – 32 года. Они вместе уже пять лет. "Я с ней счастлив и все боюсь поверить, что такое возможно. В доме наконец-то царит спокойствие. Вика умеет сделать так, чтобы я почувствовал, как сильно ей нужен. Она разделяет все мои увлечения". – похвалился актер.