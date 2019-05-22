Фриске и Началова: кто из молодых артистов уйдет следующим
Жанну Фриске убила глиобластома – рак головного мозга. Хотя началось все с обычной головной боли, которая стала одолевать звезду с середины 2013 года, вскоре после того, как она родила сына Платона. Певица долго не обращала внимания на это – все списывала на послеродовой синдром и снимала боль таблетками. Когда же артистка потеряла сознание и попала в больницу, то оказалось, что у нее неоперабельная опухоль...
Внезапной была смерь и Юлии Началовой. Она натерла ногу, но должным образом не обработала рану. Забила же тревогу лишь после того, как тело начало покрываться пятнами. Оказалось, что произошло заражение крови на фоне других болячек певицы – красной волчанки и сахарного диабета. Певица была госпитализирована, встал вопрос об ампутации ноги, но во время операции артистка умерла.
Перед смертью она винила себя за то, что запустила опасную болезнь. "Я дотянула до такого периода, что уже стало невозможно терпеть. У меня мигрирующая подагра: где захотела, там и проявилась. Колени, плечи, бедра, мелкие суставы, руки. Боль такая, что я не могу описать, даже зубная боль отдыхает по сравнению с этим", – говорила звезда.
Сегодня многие молодые артисты всерьез взялись за свое здоровье, ведь каждый боится скоропостижно уйти вслед за Фриске или Началовой, стать следующим в скорбном списке. Тот же Александр Панайотов настоятельно призывает коллег и поклонников: "Крайне важно как можно чаще обследоваться! Не ленитесь, посещайте врачей, следите за собой и своими близкими. Берегите свое здоровье и доверяйте его только профессиональным докторам". А актриса Лариса Гузеева стала активно закаляться и следить за питанием.
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