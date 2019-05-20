"На меня автомат наставили": Шукшина подключила ОМОН к семейным разборкам

Дочь известной актрисы Марии Шукшиной – Анна Трегубенко обратилась за помощью к Андрею Малахову. В студии программы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" наследница звезды встретилась с несостоявшейся невестой своего брата Макара Касаткина – Фрейей Зильбер.

Трегубенко заявила, что Зильбер в буквальном смысле извела семейство Шукшиных звонками и сообщениями. Якобы Фрейя требует денег на содержание годовалого сына Марка, которого родила от Макара.

"Она затерроризировала просто всех. Это уже невозможно. Ко всем в дверь с ноги – это полнейший беспредел. Это надо заканчивать, такого поведения просто не должно быть", – сообщила Анна Трегубенко в студии ток-шоу "Прямой эфир".

По словам дочери Марии Шукшиной, Зильбер ежемесячно получает алименты от Касаткина в размере семи тысяч рублей. Анна понимает, что сумма мизерная, однако на сегодняшний день – это все, что может быть предложено Фрейе.

Трегубенко отметила, что находится в похожей ситуации: тоже получает семь тысяч от бывшего мужа. Однако деньги ни у кого не клянчит, чтобы свести концы с концами, она устроилась на работу. В доказательство Анна показала съемочной группе программы "Прямой эфир" свое скромное жилище. Анна арендует небольшую квартиру в Подмосковье, в которой практически нет мебели.

В студии Малахова появилась и сама Фрейя Зильбер. Девушка заявила, что денег, которые ей выплачивает Макар Касаткин, катастрофически не хватает. Более того, ее всерьез беспокоит поведение Шукшиных: знаменитое семейство пожаловалось на нее в органы опеки и грозится отсудить ребенка.

После выяснилось, что воевать за детей Марии Шукшиной не впервой. Много лет назад артистка спорила из-за сына с бывшим мужем Алексеем Касаткиным и его родственниками.

В программе "Прямой эфир" показали фрагмент интервью с бывшей свекровью Шукшиной – Зоей Павловной Касаткиной. Пожилая женщина рассказала, что артистка забирала у нее внука Макара с отрядом ОМОНа.

"Ему было год и восемь месяцев, когда его забрали. В час ночи приехали на дачу, сломали нам забор, на меня автомат наставили. Вы даже не представляете. Его забрали сонного. Я говорю: "Что вы делаете? Вы украли ребенка". В ответ: "Нет, мы передаем матери", – рассказала Зоя Павловна съемочной группе "Прямого эфира".

Касаткина отметила, что Шукшина "испортила" ее внука, сделав несчастным. По словам женщины, сегодня, будучи взрослым, Макар жалеет, что рос в доме у артистки.

После в студии программы "Прямой эфир" появилась мать Фрейи Зильбер – Нина Лупачева. Женщина заявила, что поддерживает связь с Марией Шукшиной. Более того, женщины договорились действовать сообща. Если в ближайшее время Фрейя и Макар не смогут найти компромисс, матерям придется взять ситуацию под контроль.