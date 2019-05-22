Московские медики борются за жизнь известного певца

Известный шансонье Вилли Токарев в реанимации. За его жизнь борются столичные медики.

Вилли Токарев обратился с жалобами на самочувствие в одну из столичных клиник. После обследования медики решили госпитализировать артиста. Однако его состояние резко ухудшилось – за жизнь Токарева борются врачи, сообщает Telegram-канал Mash.

Сложно представить, но популярному шансонье уже 84 года. Впрочем, исполнитель на свой почтенный возраст смотрит сквозь пальцы и продолжает давать концерты. В интервью он рассказал, как удается поддерживать великолепную форму и не унывать ни при каких обстоятельствах.

"Во-первых, надо делать людям добро. Вы приносите человеку радость – он тут же начинает излучать позитивную энергию, которая передается вам. В результате в организме происходит определенная химическая реакция, которая плодотворно влияет на почки, сердце и так далее", – заявил Токарев.

А еще, по словам певца, в последние годы он ежедневно выпивает по 100 граммов водки. "Утром, днем и вечером по 33 миллилитра. Так мне однажды посоветовал портье в одном из бразильских отелей. Он принимал на грудь с 17 лет, а на момент нашей встречи ему было 89. Он еще и женился на молодой девушке, которая была мужем очень довольна. Правда, водку надо пить, если у вас все в порядке с пищеварением. Если нет – сперва сходите к врачу, вылечитесь, а потом пейте", – посоветовал исполнитель.

Официальный представитель звезды опроверг информацию о госпитализации и переводе в реанимацию Вилли Токарева. Об этом сообщает Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".