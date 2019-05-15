Покойница Началова довела известную певицу до нервного срыва

Смерть Юлии Началовой стала шоком как для ее близких, так и для общественности. Коллеги до сих пор под впечатлением от ужасного события.

Певица Азиза на эмоциях решила записать новую песню, которую могла посвятить покойной Юлии Началовой. Однако, придя на звукозаписывающую студию, артистка получила сильнейшее эмоциональное потрясение. "Прихожу и слышу голос: поет Юля. Что было со мной в тот момент, трудно описать словами. Я и так волновалась, а тут вообще не знала, что делать..." – рассказала Азиза.

Певица оказалась на грани нервного срыва и долго не могла собраться с мыслями, отмечает "Собеседник". А когда она наконец все же пришла в себя, то узнала, что рядом записывались Лариса Долина, Алексей Панайотов и другие друзья Началовой. Они исполнили ее бессмертный хит "Герой не моего романа". Причем в начале композиции и в конце звучала запись голоса Юлии.

Эту песню Юля Началова исполнила в 1997 году, когда ей было всего 16 лет. "Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце", – написала на своей странице в Instagram пресс-секретарь Юлии Началовой Анна Исаева.

Напомним, певица умерла 16 марта из-за заражения крови. К такому печальному финалу привела простая мозоль на ноге. Артистка слишком поздно обратилась за помощью к врачам, надеясь, что сама справится с этой неприятностью. Юлия тогда участвовала в телевизионном проекте и, даже мучаясь от боли, не пропускала съемки.

Уже когда певица оказалась в реанимации, появились данные о целом букете болезней 38-летней исполнительницы. Оказывается, помимо мигрирующей подагры, Юлия Началова страдала диабетом. К тому же ее здоровье сильно пошатнулось много лет назад, когда она перенесла анорексию. Говорят, врачи предлагали артистке ампутировать палец, та отказывалась. Однако когда ситуация стала совсем катастрофической, медики приняли решение об операции и провели ее. Однако спустя несколько часов Юлия Началова умерла. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.