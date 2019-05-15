Взбешенный народ требует оставить в покое кости Началовой

Кончина молодой и талантливой певицы была настолько неожиданной, что повергла обывателей в шок. С того момента прошло два месяца, однако разговоры о Юлии Началовой не утихают – так сильна скорбь о безвременно ушедшей звезде.

Каждый день ведущие СМИ публикуют заметки, так или иначе связанные со звездой или ее семьей. Часто информационным поводом становятся подробности судебного разбирательства из-за элитной квартиры Юлии Началовой.

Между тем обывателям материалы об артистке надоели. Любое упоминание о почившей звезде уже поперек горла. Взбешенные пользователи Сети требуют перестать перемывать кости знаменитости.

"Ну конечно"армия"поклонников обрыдалась и заслушались хитами в количестве одной штуки,сколько можно собирать ерунду про хиты и поклонников-нет ни того ни другого,уймитесь уже с этой Началовой,пусть помнят родные (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ну сколько можно!!!???Ежедневно в новостях Началова то,Началово это,ну хватит уже,сколько можно мыть кости умершему человеку!!!!????" - резко высказываются читатели "Дни.ру".

К слову, настоящие поклонники Юлии Началовой с радостью знакомятся с всплывающими фактами о жизни знаменитости, интересуются судьбой ее 11-летней дочери Веры, которая лишилась самого близкого человека, жалеют родителей артистки, поэтому хотят удостовериться, что с ними все в порядке.

"Можете предложить свою тему для обсуждения предлагайте, зачем читать про Началову, читайте то что вам интересно, все люди разные, может кому то не интересно то что вы читаете ну так что ж теперь не писать, а Началова была интересным, общительным, добродушным человеком вот люди и читают про нее и навряд ли ваше мнение для них интересно", – ответила фанатка Юлии Началовой всем тем, кто возмущен обилием статей о певице.