Я их понимаю: Собчак раскрыла мотивы дочерей Доренко
Собчак отметила, что в какой-то степени понимает детей Доренко от первого брака – Екатерину и Ксению. Присутствующим в студии "Пусть говорят" теледива призналась, что их мотивы ей очень близки: недавно она тоже провела расследование причин смерти своего родителя – Анатолия Собчака.
"Я сама, потеряв отца достаточно рано и в полном расцвете сил, безусловно имела огромное количество вопросов. Я в этом смысле понимаю дочерей. И если есть сомнения и вопросы – их нужно решить. Я для себя провела большое расследование, уделила этому год своей жизни, сделала фильм и для себя все ответы получила. С тех пор я сплю спокойно. Я уверена в том, что я знаю", - сказала теледива.
Ксения Собчак также предположила, что возможно таким образом дети Доренко от первого брака пытаются насолить второй жене отца. Телеведущая призналась, что меньше всего хочет найти подтверждение своим опасениям.
"Очень жалко, если эта история не только про собственные сомнения дочерей, а про какие-то конфликты с нынешней семьей Сергея Доренко. Насколько я знаю очень тяжелые отношения дочерей с нынешней женой", – резюмировала Ксения Собчак в студии "Пусть говорят".
Меж тем Екатерина и Ксения Доренко не верят, что их отец погиб от разрыва аневризмы аорты, как говорится в официальном заключении. Девушки полагают, что журналиста могли отравить. Наследницы звезды подчеркнули, что скорее всего убийство никак не связано с его профессиональной деятельностью и политикой. Они полагают, что кто-то покусился на имущество их родителя.
"Мы хотели бы провести полноценную судмедэкспертизу для выявления подробностей. Поймите правильно – это наш отец. Я просто не знаю, как жить дальше с тем, что подозрения есть, а мы их не проверили. Как жить с этим дальше? Через пять, десять, пятнадцать лет? Как? Сейчас тяжело, очень тяжело", – сообщили наследницы Доренко ведущему "Пусть говорят" Дмитрию Борисову.
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