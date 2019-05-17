Собчак пришиблена страшным известием о смерти

Ксения Собчак тяжело переживает ужасное известие о трагедии. Новость о кончине любимого телеведущая разместила в своем телеграм-канале, сопроводив пост трогательным комментарием.

Ксения Собчак не находит слов от горя. Видимо, поэтому подпись к посту получилась очень лаконичной. "Любимая киса", - написала телеведущая под новостью о смерти самой сердитой кошки в мире. Пост появился в телеграм-канале "Кровавая барыня".

Ранее появились сообщения о том, что скончалась Грампи Кэт - кошка, прославившаяся в Сети специфичным выражением морды. Ее называли самой сердитой кошкой в мире. По словам хозяев, причиной скоропостижной кончины их знаменитого питомца стала инфекция мочевыводящих путей.

Что же касается Ксении Собчак, то у нее нет времени долго печалиться. Телеведущая в своем амплуа – ей удалось развязать новый скандал в российском шоу-бизнесе. Уговорив на интервью Филиппа Киркорова, ей удалось спровоцировать короля отечественной поп-сцены на выпад в адрес Иосифа Пригожина.

Певец и супруг Валерии уже обмениваются взаимными упреками. А Ксения Собчак довольно потирает руки, наблюдая за разгорающейся битвой со стороны.