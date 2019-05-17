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Шоу-бизнес

Собчак пришиблена страшным известием о смерти

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Ксения Собчак тяжело переживает ужасное известие о трагедии. Новость о кончине любимого телеведущая разместила в своем телеграм-канале, сопроводив пост трогательным комментарием.
прочитано 594 раза

Ксения Собчак не находит слов от горя. Видимо, поэтому подпись к посту получилась очень лаконичной. "Любимая киса", - написала телеведущая под новостью о смерти самой сердитой кошки в мире. Пост появился в телеграм-канале "Кровавая барыня".

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Ранее появились сообщения о том, что скончалась Грампи Кэт - кошка, прославившаяся в Сети специфичным выражением морды. Ее называли самой сердитой кошкой в мире. По словам хозяев, причиной скоропостижной кончины их знаменитого питомца стала инфекция мочевыводящих путей.

Что же касается Ксении Собчак, то у нее нет времени долго печалиться. Телеведущая в своем амплуа – ей удалось развязать новый скандал в российском шоу-бизнесе. Уговорив на интервью Филиппа Киркорова, ей удалось спровоцировать короля отечественной поп-сцены на выпад в адрес Иосифа Пригожина.

Певец и супруг Валерии уже обмениваются взаимными упреками. А Ксения Собчак довольно потирает руки, наблюдая за разгорающейся битвой со стороны.

Автор: Андрей Евлампиев17 мая 2019, 17:44
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Собчак-тупая и вся ее жизнь-тупая! Не знает как пропиариться! Тупая, и еще тупее никого больше нет кроме тупой Собчак! Надоела-тупица! Тупой-тот, кто о ней пишет!
1

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