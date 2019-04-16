Зудина опростоволосилась в прямом эфире
В эфире программы "Наши люди" на Первом канале актриса рассказала, что в детстве носила теплую обувь из шкуры оленей. "Единственное, чем я была обеспечена, – унтами", – подчеркнула она.
По словам преподавателя, Марина Зудина неправильно поставила ударение в слове "унты". Актриса выделила первый слог вместо второго. Интересно, что ведущая передачи Ольга Меньшова продолжила тему и употребила это слово с таким же ударением.
За их разговором последовал репортаж, в котором диктор смог правильно выделить ударный слог. "У наших людей, живущих на крайнем Севере унты были повседневной обувью. Традиционно они изготовлялись вручную из шкуры оленя. В унтах можно было часами гулять и не мерзнуть", – рассказал журналист.
"Диктор прав. В этом слове ударение действительно падает на окончание", – заявила Татьяна Гартман. Эксперт добавила, что в некоторых словарях зафиксирован второй вариант с ударением на "у", однако литературной нормой считается первый.
Напомним, что учительница русского языка и литературы завела собственный канал на Youtube шесть месяцев назад. Татьяна Гартман призналась, что устала от неграмотности тележурналистов и звезд, и хочет научить зрителей правильному русскому языку.
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