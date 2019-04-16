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Зудина опростоволосилась в прямом эфире

Марина Зудина. Фото: www.globallookpress.com
Артистка Марина Зудина стала героиней нового выпуска Youtube-шоу "Училка vs ТВ". Преподаватель русского языка и литературы Татьяна Гартман обнаружила ошибку в речи звезды. 
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В эфире программы "Наши люди" на Первом канале актриса рассказала, что в детстве носила теплую обувь из шкуры оленей. "Единственное, чем я была обеспечена, – унтами", – подчеркнула она. 

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По словам преподавателя, Марина Зудина неправильно поставила ударение в слове "унты". Актриса выделила первый слог вместо второго. Интересно, что ведущая передачи Ольга Меньшова продолжила тему и употребила это слово с таким же ударением.

За их разговором последовал репортаж, в котором диктор смог правильно выделить ударный слог. "У наших людей, живущих на крайнем Севере унты были повседневной обувью. Традиционно они изготовлялись вручную из шкуры оленя. В унтах можно было часами гулять и не мерзнуть", – рассказал журналист. 

"Диктор прав. В этом слове ударение действительно падает на окончание", – заявила Татьяна Гартман. Эксперт добавила, что в некоторых словарях зафиксирован второй вариант с ударением на "у", однако литературной нормой считается первый.

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Публикация от @retrofm_kirov_104.9

Напомним, что учительница русского языка и литературы завела собственный канал на Youtube шесть месяцев назад. Татьяна Гартман призналась, что устала от неграмотности тележурналистов и звезд, и хочет научить зрителей правильному русскому языку.

Автор: Полина Крылова16 апреля 2019, 01:00
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