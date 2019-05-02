Бородина отказалась участвовать в шоу умирающей от стыда Кудрявцевой
Ксения Бородина ответила на вопросы поклонников в своем микроблоге Instagram. Больше всего подписчиков заинтересовало, когда же телеведущая, наконец, станет участницей шоу "Секрет на миллион". Очень уж им хочется выведать все сокровенные тайны телезвезды.
Ведущая телепроекта "Дом-2" призналась, что однажды уже отказалась от приглашения Леры Кудрявцевой – и подчеркнула, что никогда не передумает. Ксения Бородина не собирается обнажать душу перед телекамерами. Звезда не уточнила, почему она не хочет ответить на вопросы своей коллеги. Однако фанаты тут же предположили: их кумиру действительно есть, что скрывать.
Шоу "Секрет на миллион" стало очень популярным не только в России, но и за ее пределами. За время своего существования проект вышел на международный уровень и получил премию "Тэфи". В нем принимали участие звезды российского шоу-бизнеса – и интерес к программе еще больше вырос благодаря тому, что ведущей стала Лера Кудрявцева.
Тем не менее, Ксения Бородина категорически отказывается от участия в проекте. Звезду можно понять – ведь сама Лера Кудрявцева признается, что ей стыдно за вопросы, которые приходится задавать в шоу. Первое время ей было просто страшно из-за тем, поднимаемых в эфире программы – тем более, что многие гости "Секрета на миллион" – ее друзья, пишет "Вокруг ТВ".
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