Бородина призналась в психическом расстройстве
Ксения Бородина – не только телеведущая и диджей, но и активный пользователь соцсетей. Сегодня за жизнью телезвезды в Instagram следят 12,8 миллиона подписчиков и она неплохо зарабатывает на рекламе.
Как выяснилось, у такой популярности есть и оборотная сторона. В последнее время Ксения Бородина стала сомневаться в безопасности соцсетей и мессенджеров. Телезвезда призналась: она теперь не знает, кому доверять, у нее развивается паранойя.
"Кто-то пишет, что в Вотсапе уязвимости специально для ФБР оставляют, прям специально. Честно говоря, мне кажется, что все соцсети и мессенджеры сотрудничают со спецслужбами – просто каждый со своей", – написала Ксения Бородина.
Поклонники из числа любителей конспирологических теорий Ксению Бородину поддержали: они тоже считают, что все пользователи "под колпаком". Однако большинство решили, что в самом деле это больше похоже на паранойю: будто спецслужбам заняться нечем - только читать сообщения "какого-нибудь Васи", приводит мнение подписчиков Teleprogramma.pro.
Недавно Ксения Бородина разрекламировала в соцсетях собственный маникюрный салон. Она пригласила подписчиц оценить работу мастеров. Однако в итоге девушки возмутились задранным ценником на услуги Бородиной и заподозрили ее в алчности. По их данным, маникюр в салоне обходится в восемь тысяч рублей.
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