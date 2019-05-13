Бородина взорвалась из-за подлого обмана
Ведущая "Дома-2" провела майские выходные с супругом Курбаном Омаровым в Санкт-Петербурге. Знаменитость посетила ряд интересных мест в северной столице, о чем регулярно информировала своих поклонников в соцсети.
Будучи в пути, Ксения Бородина предложила в своем Stories подписчикам задать ей интересующие вопросы. Сообщение одной из пользовательниц Сети вывело звезду экрана из себя.
Дело в том, что некие мошенники размещали в Instagram недобросовестную информацию от имени Ксении Бородиной. Из-за этого на нее обрушилось море упреков и подозрений в обмане. "Лохотрон, не ожидала от вас", – написала одна из поклонниц ведущей. "Отстаньте уже от меня раз и навсегда!!!", – взорвалась звезда, дав понять, что не имеет к этому никакого отношения.
Отметим, что Ксению Бородину часто обвиняют в том, что она слишком грубо общается с фолловерами. Девушка не раз "отшивала" назойливых поклонников и хейтеров, критикующих ее мужа-бизнесмена.
Как писали "Дни.ру", ранее скандальный блогер Елена Миро рассказала об одной из выходок супруга Ксении Бородиной. Курбан Омаров ужинал с другом в ресторане, пытаясь обратить на себя внимание девушек за соседним столиком. По словам Миро, приятели бросили в представительниц прекрасного пола яйца. "Жить с таким – себя не уважать", – заключила блогер.
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