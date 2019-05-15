Хвастающую мужем Бородину вывели на чистую воду

Известный блогер Лана Миро уверена, что телеведущая несчастлива в браке. Ксения Бородина, пишет обозреватель, пытается выдать желаемое за действительное.

Недавно теледива похвасталась интернет-обывателям, что ее муж Курбан Омаров готов "порвать" за нее любого, а их отношения наполнены гармонией. Заявление Ксении Бородиной заставило Лену Миро, написать в своем ЖЖ, что супруг звезды может порвать "только презерватив".

Блогер также намекнула, что Курбан, как и предыдущие возлюбленные Бородиной, – альфонс, живущий за счет жены. Якобы разговоры Омара о собственном бизнесе не состоятельны, как как все его проекты, созданные на деньги все той же супруги, с треском провалились.

"Лучше бы он вообще ничего не делал – денег было бы в семье больше. И это – гармония? Баба пашет на поляне, отоваривается на рынке подделок в Дубровке, экономит, старается, а муж, сидя в ресторане, ищет себя в бизнесе. Ищет, но из года в год не находит уже сорок лет", – сговорит Миро о ситуации в семье Ксении Бородиной.

Лена уверена, что телеведущая закрывает глаза на правду, говоря себе, что все это происки завистников, людей с несложившейся личной жизнью. Свои же отношения Ксения Бородина считает идеальными.

"Впрочем, в век феминизма женщина вполне имеет право купить себе любого рвача. Главное, чтобы он не порвал презерватив, а женщина от него не залетела – вот тут уж проблем потом точно не оберешься", – рассудила Лена Миро.