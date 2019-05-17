Как правильно раскручивать соцсети: учимся у звезд
В нашей стране для популярности будет не достаточно одной глянцевой картинки. Наши подписчики ценят "живые" аккаунты, и ради постов, цепляющих за душу, готовы влюбиться в своего кумира даже заново.
PR-специалист, интернет-маркетолог Андрей Задачин вспомнил российских звезд, которые реанимировали свою карьеру благодаря Инстаграму.
Ольга Бузова обрела всенародную любовь только благодаря грамотной раскрутке в социальной сети – 15,3 миллиона подписчиков на сегодняшний день. Именно ее команде принадлежит идея активно обсуждать в постах свои переживания о разводе и даже выяснять отношения с бывшим мужем прямо в комментариях.
Искренность Бузовой в Инстаграме подняла ее на первую строчку российского рейтинга, а вместе с тем удвоила стоимость ее рекламы и подарила массу выгодных предложений на телевидении и даже в кино.
Настасья Самбурская долгое время была известна как актриса "одной роли" в сериале "Универ". Однако, она решила вложиться в раскрутку своего Инстаграма и не прогадала – у аккаунта сегодня 10, 1 млн подписчиков.
Ее страница сильно выделяется на фоне страниц других знаменитостей: здесь меньше пафоса, но много самоиронии и пародийных роликов. Сама Самбурская утверждает, что Инстаграм помог ей показать себя с разных сторон и выйти на серьезные и перспективные роли в театре.
Павел Воля – известный стендап-комик, который, достигнув вершин карьеры в "Камеди Клаб", начал уставать от созданного образа и терять былую популярность. После свадьбы и рождения ребенка решил заняться собственным аккаунтом и новым "личным брендом".
Сегодня 12,1 млн подписчиков следят за счастливой семейной жизнью когда-то провокационного комика, а Павел вместе с женой Ляйсан продвигают свой совместный проект.
Алена Водонаева имеет 2,2 млн подписчиков в Инстаграм, несмотря на то, что после "Дома-2" ее карьера не отличалась яркими вспышками. Однако Алена, как и ее коллега по проекту Ольга Бузова, решила приоткрыть завесы своей личной жизни и привлечь, таким образом, новых фоловеров.
Как результат, о ней вспомнили и стали приглашать в качестве модели в журнал Maxim и на модные показы.
Анастасия Волочкова имеет более 1 млн подписчиков. Можно не быть пользователем Инстаграм, можно игнорировать соцсети, но нельзя не знать о знаменитом "шпагате Волочковой". Именно он во многом стал трамплином для ее нынешней популярности.
Завершив в 2005 году карьеру балерины, Волочкова пробовала себя в качестве телеведущей, актрисы, модели и даже певицы. Сегодня ее известность во многом базируется на многочисленных публикациях в Инстаграм, где дива делает свой фирменный шпагат в самых неожиданных местах (начиная с пляжей и заканчивая баней) и занимается рекламой.
Лариса Гузеева – известная телеведущая и актриса, чей мини-блог в Инстаграм насчитывает 1,1 млн подписчиков. На постсоветском пространстве Гузееву долгое время знали исключительно как героиню "Жестокого романса". К сожалению, ее дебютная роль в кино стала и самой "звездной" – повторить этот успех она не смогла. Известность вернулась к Ларисе, когда она выступила в качестве ведущей ток-шоу "Давай поженимся!".
С появлением Инстаграм-канала популярность Гузеевой резко возросла. Это объясняется ее особым чувством юмора, находчивостью, прямотой и искренностью. Многие фоловеры упрекают Гузееву в излишней любви к резким выражениям, однако большинство читателей все-таки в восторге от ее непосредственности и независимости от чужого мнения.
Ксения Бородина – известная ведущая и диджей. Наибольшей популярности Бородина добилась как бессменная ведущая "Дома-2". Появление Инстаграм-канала позволило ей пополнить армию своих поклонников даже теми, кто не смотрит это нашумевшее шоу. Сегодня за жизнью телезвезды следят 12,8 млн подписчиков.
Секрет успеха в том, что она предстает перед читателями сразу в нескольких амплуа: дает советы о том, как ухаживать за собой, рассказывает о светских тусовках, делится семейными фото и секретами воспитания детей. И, конечно же, не забывает выкладывать множество ярких снимков. Бородина построила свою популярность на собственном жизнелюбии и оптимизме. Она обожает яркие цвета и хорошие фотографии, по которым буквально можно учиться позировать и преподносить себя в кадре с выгодной стороны.
Виктория Боня – актриса и ведущая, чья известность также "взошла" на благодатной ниве "Дома-2". После того, как Боня покинула проект, она снималась в кино и музыкальных клипах, но творческая деятельность девушки привлекает ее поклонников все-таки меньше, чем ее личная и публичная жизнь. С появлением Инстаграм-канала за жизнью любимой ведущей стало возможно следить практически в режиме реального времени, и фанаты восприняли это с восторгом.
Сегодня микроблог Бони насчитывает 6,3 млн подписчиков. Виктория привлекает внимание прежде всего подробностями своей яркой и насыщенной жизни. Она живет в Монако, встречается исключительно с миллиардерами, много путешествует и неизменно иллюстрирует поездки красочными фотографиями.
Анна Седокова – певица, актриса и телеведущая, которая ярко блеснула в "золотом составе" группы ВИА Гра. Несмотря на то, что она сделала довольно успешную сольную карьеру, достичь популярности культового коллектива ей не удалось.
На Инстаграм-канал Седоковой подписано 5 млн человек. Секрет неугасающего интереса к ней – роскошные фото, на которых Анна демонстрирует идеальную фигуру, регулярные "экскурсии за кулисы" ее личной жизни (фото с детьми, забавные снимки и видео с отдыха), а также искрометный юмор. Анна любит посмеяться, не боится самоиронии и часто выкладывает юмористические фото, на которых предстает в неожиданных и остроумных образах.
Инстаграм может подарить новую жизнь и в материальном, и в творческом плане, поэтому сегодня каждый, кто желает стать знаменитым, нуждается не столько в таланте, сколько в грамотном продвижении.
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