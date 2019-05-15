Отец и дочь шокировали видео с умершей Началовой

Со дня смерти певицы прошло два месяца. Однако боль от потери все еще сильна в сердцах поклонников, друзей, коллег и, конечно, родных людей.

В память о Юлии ее отец Виктор Началов и дочь Вера Алдонина записали очень трогательное видео. В ролике кума певицы Лариса Долина, а также ее коллеги Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие звезды представили сингл-трибьют с кавер-версией хита артистки "Герой не моего романа".

Эту композицию Юля исполнила в 1997 году, когда ей было всего 16 лет. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что песня станет ее визитной карточкой.

В клипе, который посвятили Началовой, появляются и она сама, и ее дочь, и отец. Поклонники не могут сдержать слез – они просто в шоке от увиденного. Получилась очень искренняя и трогательная работа, от которой бегут мурашки по коже.

"Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце", – написала на своей странице в Instagram пресс-секретарь артистки Анна Исаева.

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь ее проводили близкие, друзья, коллеги и поклонники.