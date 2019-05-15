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Шоу-бизнес

Отец и дочь шокировали видео с умершей Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Со дня смерти певицы прошло два месяца. Однако боль от потери все еще сильна в сердцах поклонников, друзей, коллег и, конечно, родных людей.

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В память о Юлии ее отец Виктор Началов и дочь Вера Алдонина записали очень трогательное видео. В ролике кума певицы Лариса Долина, а также ее коллеги Алексей Чумаков, Александр Панайотов и другие звезды представили сингл-трибьют с кавер-версией хита артистки "Герой не моего романа".

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Эту композицию Юля исполнила в 1997 году, когда ей было всего 16 лет. Тогда, конечно, никто и подумать не мог, что песня станет ее визитной карточкой.

В клипе, который посвятили Началовой, появляются и она сама, и ее дочь, и отец. Поклонники не могут сдержать слез – они просто в шоке от увиденного. Получилась очень искренняя и трогательная работа, от которой бегут мурашки по коже.

"Это дань памяти чудесной, безмерно талантливой певице, музыканту, родственной душе, так безвременно ушедшей. Мы хотим выразить свою любовь к тебе, Юленька. Каждый, кто участвовал в создании этого проекта, вложил душу и сердце", – написала на своей странице в Instagram пресс-секретарь артистки Анна Исаева.

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Публикация от Исаева Анна (@isaeva.anya)

Напомним, что Юлия Началова умерла 16 марта из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище столицы. В последний путь ее проводили близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Автор: Иван Губкин15 мая 2019, 08:07
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Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Гость
земной поклон тебе дорогая аня исаева за твои ответы а нашей всеми любимой юли светлая и вечная память
Исаева при жизни Началовой что же не продвигала её, не пиарила, а теперь активизировалась. Себя суёт везде
Гость
Ответить
земной поклон тебе дорогая аня исаева за твои ответы а нашей всеми любимой юли светлая и вечная память
Гость
Ответить
Уважаемая Анна Исаева, пожалуйста, поместите клип о герое не моего романа в исполнении друзей Юлии Началовой в полной версии на facebook. Я буду слушать сама (звездочка Началовой погасла на земле Русской). Алла Борисовна сказала, мы помнить должны этот голос Юлии Началовой и слушать ее . И тогда, может быть, мы все не умрем от агрессии , хамства и вранья.
Гость
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Что с заголовком?! Редактор школу в 6 классе бросил? Видео шокировано. А руины еще не говорят?
Гость
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Гость
Можете предложить свою тему для обсуждения предлагайте, зачем читать про Началову, читайте то что вам интересно, все люди разные, может кому то не интересно то что вы читаете ну так что ж теперь не писать, а Началова была интересным, общительным, добродушным человеком вот люди и читают про неё и навряд ли ваше мнение для них интересно.
Вы лично с ней были знакомы? простая ? добродушная ? откуда такое познание?
из желтой прессы и телека? или всё это Вам просто навязали?
Гость
Ответить
Беконечно комментируют Исаеву. И ни одного слова за все это время не высказала кума Долина в адрес умершей.
Гость
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Ну конечно"армия"поклонников обрыдалась и заслушались хитами в количестве одной штуки,сколько можно собирать ерунду про хиты и поклонников-нет ни того ни другого,уймитесь уже с этой Началовой,пусть помнят родные..
Гость
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Вы какие то <цензура>, померла да померла! Претесь что ли по ней? За других простых людей бы лучше посаболезновали. Дебилы
Гость
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А мне сон приснился, что Юля ищет продюсера.
Гость
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Очень понравился клип👏🏻👏🏻
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