Первый канал разоблачил виляющего сына умершей Цывиной

Новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале посвятили скончавшейся в ночь с 17 на 18 апреля актрисе. Редакторы программы намекнули, что Евгений Благонравов, сын Ирины Цывиной, скрывает настоящую причину ее смерти.

По словам подруг артистки, молодой человек виляет, регулярно меняя свои показания. Именно он обнаружил бездыханное тело вдовы актера Евгения Евстигнеева. По словам Благонравова, причиной смерти его 55-летней матери стал инфаркт.

Помимо прочих не исключается криминальная версия случившегося. Сначала Евгений заявил, что обнаружил Ирину Цывину в коридоре на полу в луже крови, но позже местом, где лежало ее тело, назвал ванную комнату.

Редакторы программы "Пусть говорят" одними из первых узнали о смерти Ирины Цывиной. В морге они встретились с сыном актрисы, ее директором и помощницей директора. Сотрудницы Первого канала отметили странное поведение Евгения Благонравова. Якобы он был спокоен, а чуть позже и вовсе удалился спать.

Также редакторы ток-шоу рассказали о странном молодом человеке, который находился в квартире Ирины Цывиной после ее смерти. "Он в абсолютно нормальном, даже веселом состоянии сидел в другой комнате. При нас он сходил в магазин, принес огромную сумку с алкогольными напитками", – заявили они.

Также выяснилось, что за последние два дня до смерти Ирина Цывина находилась в депрессии из-за этого друга сына, которого он привел жить к себе. Сотрудников Первого канала поразило, как молодой человек распоряжался всем, что есть дома, как своим.

Высказалась о странном поведении Евгения Благонравова и подруга Ирины Цывиной Ксения Хаирова. Она рассказала, что ей известно, что сын актрисы на следующий день после ее смерти ходил в бассейн.

В свою очередь артистка Татьяна Васильева, близко знавшая Ирину Цывину, поделилась своей историей разговора с сыном покойной актрисы. Она позвонила ему, чтобы спросить, не надо ли чем-нибудь помочь. "Но ответил, что у него абсолютно все в порядке, делать ничего не надо и задействованы очень серьезные люди. Я спросила: "Женя, что это было?" Он сказал: "Я пришел, мама лежала в луже крови", – поделилась актриса.