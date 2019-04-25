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Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
Шоу-бизнес

Первый канал разоблачил виляющего сына умершей Цывиной

Ирина Цывина. Фото: www.globallookpress.com
Новый выпуск ток-шоу "Пусть говорят" на Первом канале посвятили скончавшейся в ночь с 17 на 18 апреля актрисе. Редакторы программы намекнули, что Евгений Благонравов, сын Ирины Цывиной, скрывает настоящую причину ее смерти.
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По словам подруг артистки, молодой человек виляет, регулярно меняя свои показания. Именно он обнаружил бездыханное тело вдовы актера Евгения Евстигнеева. По словам Благонравова, причиной смерти его 55-летней матери стал инфаркт.

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Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Помимо прочих не исключается криминальная версия случившегося. Сначала Евгений заявил, что обнаружил Ирину Цывину в коридоре на полу в луже крови, но позже местом, где лежало ее тело, назвал ванную комнату.

Редакторы программы "Пусть говорят" одними из первых узнали о смерти Ирины Цывиной. В морге они встретились с сыном актрисы, ее директором и помощницей директора. Сотрудницы Первого канала отметили странное поведение Евгения Благонравова. Якобы он был спокоен, а чуть позже и вовсе удалился спать.

Также редакторы ток-шоу рассказали о странном молодом человеке, который находился в квартире Ирины Цывиной после ее смерти. "Он в абсолютно нормальном, даже веселом состоянии сидел в другой комнате. При нас он сходил в магазин, принес огромную сумку с алкогольными напитками", – заявили они.

Также выяснилось, что за последние два дня до смерти Ирина Цывина находилась в депрессии из-за этого друга сына, которого он привел жить к себе. Сотрудников Первого канала поразило, как молодой человек распоряжался всем, что есть дома, как своим.

Высказалась о странном поведении Евгения Благонравова и подруга Ирины Цывиной Ксения Хаирова. Она рассказала, что ей известно, что сын актрисы на следующий день после ее смерти ходил в бассейн.

В свою очередь артистка Татьяна Васильева, близко знавшая Ирину Цывину, поделилась своей историей разговора с сыном покойной актрисы. Она позвонила ему, чтобы спросить, не надо ли чем-нибудь помочь. "Но ответил, что у него абсолютно все в порядке, делать ничего не надо и задействованы очень серьезные люди. Я спросила: "Женя, что это было?" Он сказал: "Я пришел, мама лежала в луже крови", – поделилась актриса.

Автор: Валерия Нарская25 апреля 2019, 21:04
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Изменившуюся Цыганову невозможно узнать

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