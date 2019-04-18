"Этот сериал закончился": Лидия Федосеева-Шукшина поставила точку в войне с дочерьми

Актриса впервые за много лет встретилась с дочерьми. Лидия Федосеева-Шукшина с наследницами общалась очень сдержанно.

Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Первого канала был посвящен артистке. Знаменитость и ее новый муж – шоумен Бари Алибасов рассказывали о свадьбе. В это время за происходящим в студии наблюдали дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной: Анастасия Воронина-Франсишку и Ольга Шукшина приехали мириться.

Анастасия очень переживала. Она боялась, что мать ее не примет. Воронина-Франсишку 46 лет пыталась достучатся до родительницы, надеялась, что когда-нибудь ее материнские чувства проснуться. Ранее она предпринимала попытки сблизится с Лидией Николаевной: вместе с дочерью и внуком приезжала в гости, но их не пустили даже на порог.

"Я просто не знаю, какая может быть реакция, реакция может быть разная", – рассуждает Анастасия, разглядывая Федосееву-Шукшину на мониторе за кулисами.

В это же время на съемочной площадке, Лидия Николаевна рассказывает, как сильно она привязана к своей средней дочери Маше. По словам актрисы, это самый дорогой для нее человек.

"Маша – человек мне самый близкий, самый родной, уж простите. Потому что, когда Маша появилась, Шукшин сказал: "Главное произведение моей жизни появилось. Давай ее назовем в честь матери Иисуса Христа". Это была Маша Шукшина. Она где-то более деликатный человек, где-то крепче чем я, сдержанней", – рассказала о наследнице звезда советского кино.

Когда долгожданная встреча Лидии Федосеевой-Шукшиной с дочками состоялась, артистка не выглядела удивленной. По словам звезды, она знала, что наследницы где-то рядом. Дочерей она расцеловала при встрече, но в целом вела себя довольно отстраненно.

Отметим, что Ольга Шукшина, хоть и пришла мириться после шести лет недопониманий, претензии матери все же высказала. По ее словам, родительница отказалась свидетельствовать в ее защиту в суде: давний приятель актрисы подал иск против Ольги.

"Также меня волнует некая деятельность вокруг имени Василия Шукшина, к которой я не имею отношения, но имею законное право узнать, что там происходит в этом фонде. Меня туда не посвящают. Я думала, может быть Маша найдет правильных каких-то людей, услышит нашу претензию", – говорила младшая наследница артистки в студии "Пусть говорят".

Ольга Шукшина отметила, что Лидия Николаевна напрасно выделяет из всех детей только Машу. "Меня укололо и резануло, что мама сказала, что Маша у нее любимая дочь. Я слышу в первый раз вот это. Я считаю, что ей хватает сердца поровну разделиться", – отметила Ольга.

В конце программы в студии "Пусть говорят" появилась дочь Ворониной-Франсишку – Лаура вместе с сыном Мартином. Родственники впервые встретились с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Присутствующие выразили надежду, что конфликты в знаменитом семействе наконец-то прекратятся. "Дай бог, чтобы этот сериал закончился", – резюмировала актриса.