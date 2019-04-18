"Этот сериал закончился": Лидия Федосеева-Шукшина поставила точку в войне с дочерьми
Очередной выпуск программы "Пусть говорят" Первого канала был посвящен артистке. Знаменитость и ее новый муж – шоумен Бари Алибасов рассказывали о свадьбе. В это время за происходящим в студии наблюдали дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной: Анастасия Воронина-Франсишку и Ольга Шукшина приехали мириться.
Анастасия очень переживала. Она боялась, что мать ее не примет. Воронина-Франсишку 46 лет пыталась достучатся до родительницы, надеялась, что когда-нибудь ее материнские чувства проснуться. Ранее она предпринимала попытки сблизится с Лидией Николаевной: вместе с дочерью и внуком приезжала в гости, но их не пустили даже на порог.
"Я просто не знаю, какая может быть реакция, реакция может быть разная", – рассуждает Анастасия, разглядывая Федосееву-Шукшину на мониторе за кулисами.
В это же время на съемочной площадке, Лидия Николаевна рассказывает, как сильно она привязана к своей средней дочери Маше. По словам актрисы, это самый дорогой для нее человек.
"Маша – человек мне самый близкий, самый родной, уж простите. Потому что, когда Маша появилась, Шукшин сказал: "Главное произведение моей жизни появилось. Давай ее назовем в честь матери Иисуса Христа". Это была Маша Шукшина. Она где-то более деликатный человек, где-то крепче чем я, сдержанней", – рассказала о наследнице звезда советского кино.
Когда долгожданная встреча Лидии Федосеевой-Шукшиной с дочками состоялась, артистка не выглядела удивленной. По словам звезды, она знала, что наследницы где-то рядом. Дочерей она расцеловала при встрече, но в целом вела себя довольно отстраненно.
Отметим, что Ольга Шукшина, хоть и пришла мириться после шести лет недопониманий, претензии матери все же высказала. По ее словам, родительница отказалась свидетельствовать в ее защиту в суде: давний приятель актрисы подал иск против Ольги.
"Также меня волнует некая деятельность вокруг имени Василия Шукшина, к которой я не имею отношения, но имею законное право узнать, что там происходит в этом фонде. Меня туда не посвящают. Я думала, может быть Маша найдет правильных каких-то людей, услышит нашу претензию", – говорила младшая наследница артистки в студии "Пусть говорят".
Ольга Шукшина отметила, что Лидия Николаевна напрасно выделяет из всех детей только Машу. "Меня укололо и резануло, что мама сказала, что Маша у нее любимая дочь. Я слышу в первый раз вот это. Я считаю, что ей хватает сердца поровну разделиться", – отметила Ольга.
В конце программы в студии "Пусть говорят" появилась дочь Ворониной-Франсишку – Лаура вместе с сыном Мартином. Родственники впервые встретились с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Присутствующие выразили надежду, что конфликты в знаменитом семействе наконец-то прекратятся. "Дай бог, чтобы этот сериал закончился", – резюмировала актриса.
Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
В студии ток-шоу огласили результаты судебно-медицинской экспертизы
Поклонники не сразу узнали телезвезду
Пара составила соглашение
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хочу найти мужчину
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Свекровь не союзник
Как понять твой человек или не твой?
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
хочу вежлевого мужа,где взять?
почти не возможно найти работу!
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Расскажите про роды
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Может ли мужчина ударить
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Никогда не делайте отбеливание зубов
Ефремов
Алкаши
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Замужество - больная тема