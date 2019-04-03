"Остановите бабу Ягу!": Рудковскую отправили в дом престарелых
Яна Рудковская очень любит деньги – и это единственно ее достоинство, считает известный блогер. Ради денег продюсер заставила переломанного Евгения Плющенко выступить на Олимпиаде, Диму Билана – выйти на сцену в "коматозном состоянии". С той же целью Рудковская эксплуатирует своего шестилетнего сына, пишет Лена Миро.
"Бабе Яне уже глубоко за полтос... Поймала молодца Женьку, зашедшего на пирожки в избушку на курьих ножках. Напоила, накормила, спать с собой положила. И родила Гнома. Но и ему – не зря же сиську со смесями жевать? Пусть идет и работает", – излагает свою точку зрения на жизнь Рудковской популярный блогер.
По словам Миро, у ребенка Яны Рудковской в шесть лет уже напрочь сломана психика. "Он не хочет быть Гномом, не хочет стоять в углу темной комнаты, устал уже от всяких шоу, на которых его показывают, будто дрессированную Чебурашку, на потеху толпе оголтелых кур", – пишет Миро.
Блогер удивляется, зачем Яне Рудковской столько денег. И предполагает, что продюсер мечтает быть похороненной в чемодане от Луи Виттон. При этом продюсер не понимает, что пора остановиться, считает Миро.
"Дать мужу полежать в инвалидной коляске. Сыну - поиграть в песочнице, а не позировать для Инстаграма. А несчастному Билану хорошо бы поставить капельницу и дать денег на билет в Шамбалу – подальше от дилеров", – пишет Лена Миро. И предлагает остановить ее общими усилиями - лишить родительских прав и отправить в дом престарелых.
Напомним, сын Яны Рудковской Александр выступает за "зарплату", которую ему выдают игрушками. Недавно продюсер рассказала, что всех своих детей с раннего возраста старается приучить к тому, что важна каждая копейка, и за нее надо трудиться. В итоге сын Рудковской Саша в новогодние праздники откатал 33 шоу подряд.
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