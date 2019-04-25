У Галкина сдали нервы из-за зверского убийства

Поразившее своей жестокостью убийство мужчины в подмосковном Орехово-Зуево получило широкую огласку. На историю обратил внимание шоумен Максим Галкин.

Галкин посчитал своим долгом высказаться о трагедии, которая случилась в семье двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. Шоумен убежден, что происшествие не освещается должным образом в прессе, из-за чего виновники преступления могут легко отделаться.

"Чудовищная история случилась. Трое молодых полицейских пристали с шуточками на улице к человеку и избили его до смерти. Все это происходило недалеко от полицейского управления. Человек, спасаясь от нападавших, попытался найти помощь в аптеке, сотрудница хотела звонить в полицию, но бравые ребята показали ей удостоверение и объяснили ей, что они сами полиция, и продолжили избивать жертву. Как вам? Это нормально?" – поведал Галкин в своем Instagram. Шоумен уверен, что россияне не узнали бы обо всем, если бы погибший не оказался отцом прославленного спортсмена.

Более того, по мнению Максима Галкина, ситуация стала известна общественности лишь благодаря записи с камер видеонаблюдения аптеки, в которой избили 46-летнего мужчину. "Вдумайтесь в чудовищность этого! Я специально не стал сразу писать имена, чтобы вы могли посмотреть на этот случай, не отвлекаясь на имена участников происшествия. Мы живем в многонациональной стране и должны получать защиту и справедливое наказание по закону вне зависимости от того, какой мы нации и кому молимся", – добавил он.

Максим Галкин выразил глубокие соболезнования Магомеду и всем близким его отца. "Об этом почти не пишут. Считаю преступным замалчивать эту историю", – резюмировала звезда.

Ранее стало известно, что в подмосковном Орехово-Зуево жестоко убили отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. По данным Telegram-канала Mash, к преступлению причастны сотрудники правоохранительных органов.

Уточняется, что полицейские пристали к мужчине, стали издеваться над ним, после чего жестоко избили. 46-летний отец спортсмена умер в больнице. Врачи ничего не смогли поделать с дислокацией и отеком мозга из-за сильных побоев. На сотрудников МВД завели уголовные дела. Двое подозреваемых при этом отправлены под домашний арест.