"Намозоливший глаза Максим": Садальский разнес Галкина за бездарность
Актер Станислав Садальский посвятил очередной пост в своем Instagram критике Максима Галкина. Садальский на этот раз не только возмущается бездарностью пародиста, но и утверждает, что передачи с его участием "никто смотреть не хочет".
В качестве доказательства Садальский приводит рейтинги телепрограмм канала "Россия 1", из которых делает вывод, что Максим "намозолил всем глаза".
"До сих пор не могу понять, за что этот пародист удостоился чести вот уже на протяжении многих лет вести кучу передач?! Которые с треском проваливаются... Артист он, мягко говоря, средний, невыдающийся, отнюдь не Дима Нагиев и даже не Петросян! Да, ему прекрасно удаются пародии на надоевших политиков, имитации голоса и манер Ренаты Литвиновой, но что касается пародий на поющих артистов, то здесь, простите, полный аут. Может быть, Галкин умный, начитанный, добрый малый, но какое это имеет отношение к искусству и ТВ?" – цитирует Садальского Пятый канал.
Ранее актер раскритиковал супруга Аллы Пугачевой за попытку "влезть в историю" с Филиппом Киркоровым. Садальский уверен, что "заказное убийство" поп-короля, новость о котором облетела все СМИ, – это пиар-план, придуманный самим же Киркоровым. Но нынешний муж Примадонны Максим Галкин, которого затем якобы назвали заказчиком этого убийства, такое бы не потянул.
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