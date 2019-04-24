Под Москвой до смерти избили отца знаменитого спортсмена

В подмосковном Орехово-Зуево жестоко убили отца двукратного чемпиона мира по ММА Магомеда Юнусилау. По данным Telegram-канала Mash, к преступлению причастны сотрудники правоохранительных органов.
Уточняется, что полицейские пристали к мужчине, стали издеваться над ним, после чего жестоко избили. 46-летний отец спортсмена умер в больнице. Врачи ничего не смогли поделать с дислокацией и отеком мозга из-за сильных побоев. На сотрудников МВД завели уголовные дела. Подозреваемые отправлены под домашний арест.
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