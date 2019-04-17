"Нервным музыкальным натурам не смотреть": Галкин показал Пугачеву за интересным занятием
Юморист опубликовал в личном Instagram видео. В кадре Алла Борисовна, почему-то в темноте, наигрывает знаменитый мотив на рояле.
Младшие дети звезды помогаю как могут. Гарри, например, что есть мочи дует в свистульку. Лиза бьет по клавишам рядом с мамой.
"Семейные психоделические вариации на музыку Эдварда Грига. Нервным музыкальным натурам не смотреть", – написал Максим Галкин ниже.
На публикацию отреагировала известная телеведущая Елена Малышева. Звезде программы "Жить здорово" импровизация детей Аллы Пугачевой пришлась по вкусу.
"А по-моему, это лучший вариант любви к музыке. Когда музыка рядом и ее можно преображать, менять и любить. Григ был бы доволен", – написала она в комментариях.
Подписчики Максима Галкина с Малышевой были единодушны. Многие отмечали, что у юмориста очень талантливая и веселая семья. Некоторые интернет-обыватели пришли к выводу, что сегодня, 17 апреля, Лиза и Гарри выйдут на сцену Кремлевского дворца. Алла Пугачева устроила большой сольный концерт в честь 70-летнего юбилея.
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