Узнавший о разводе Корчевников рассказал о связи с Алентовой
Вера Алентова призналась, что, хоть и любила Владимира Меньшова, замуж не стремилась. Она решилась на брак из-за комнаты в коммуналке. В студии шоу "Судьба человека" артистка поведала, что после того, как в 1969 году родилась их дочь Юля, им стало очень трудно быть вместе.
Материальные проблемы и стесненные условия проживания разрушили их отношения. "Быт весьма тяжелый, маленький ребенок – это очень тяжело, особенно когда понаехавшие и когда не к кому обратиться. Начинаются обиды, по мелочи – это настолько банально, если хотите. Когда большое и чистое затирается бытом, и он вылезает на первый план", – сказала артистка.
В итоге Алентова и Меньшов разъехались, однако официально развод оформлять не спешили. Супруги старались строить отношения на стороне, однако эти попытки ни к чему не привели. Через несколько лет артистка и режиссер воссоединились.
"Когда мы с ним расстались и когда мы прожили с ним врозь почти четыре года, я пыталась составить какую-то другую семью, он пытался, но ощущение горячей, совершенно необычной и очень чистой любви, оно не дало сделать нам этого последнего шага, потому что если бы он женился и у него был бы ребенок, я никогда не согласилась соединить с ним свою судьбу, и со мной могло случиться тоже самое", – вспомнила Вера Алентова.
Меж тем ведущий ток-шоу "Судьба человека" Борис Корчевников признался собеседнице, что их жизни каким-то мистическим образом связаны. По словам шоумена, в детстве он играл на сцене МХАТа с Юлией Меньшовой и сейчас они вновь делают одно и то же, но теперь уже на телевидении. Также выяснилось, что Алентова хорошо знала отца Корчевникова.
"Простите, что я вам это говорю, но вы мне очень родная. Вы знали моего папу всю жизнь – 40 лет он руководил театром. Я узнал его намного позже. А потом моя мама мне много раз говорила, что фильм "Москва слезам не верит" – это фильм про нее. Папа же с нами никогда не жил, я узнал его примерно тогда же, как и Александра из фильма узнала своего папу. И монолог вашей героини, которая говорит ему, отцу своей дочери, могла произнести моя мама. Как-то все у нас переплелось", – отметил ведущий шоу "Судьба человека".
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