Лолита назвала главные причины ухода Леонтьева со сцены

19 марта Валерию Леонтьеву исполнится 70 лет. Этой круглой дате посвящен юбилейный тур с философским названием "Я вернусь...". Хотя еще несколько месяцев назад певец уверял, что устал и намерен проститься со сценой. Корреспондент "Дни.ру" поговорил об этом с Лолитой, которая много лет знает Валерия Яковлевича.

"Я хочу попрощаться со всей этой историей, – шокировал певец признанием журналистов на съемках "Песни года" в декабре 2018-го. – Сколько же можно! Очень устал, буду просто лежать". Лолита считает, что для подобного заявления у главного Казановы российской эстрады были основания.

"Валерий Яковлевич гораздо старше меня, – говорит 55-летняя Милявская. – Тут на год становишься старше – и уже ощущаешь изменения в организме. А у нас разница в 15 лет. Он начал раньше меня сольную карьеру и начал в совершенно диких условиях, когда не существовали ни люксы в отеле, ни комфортные поезда и машины для переездов. Он, будучи уже мегазвездой, ездил в неотапливаемых "рафиках". Словом, сполна ощутил на себе все бытовые неудобства. Хотя при этом очень много заработал для страны валюты и золота".

Сам Валерий Леонтьев как-то признался: "Периодически наступает такое состояние, когда думаешь: как же надоело все, как же достало! Потом отоспишься, отлежишься, получишь новые впечатления и опять впрягаешься. Нет, отдохнуть, конечно, люблю, но больше месяца не получается. Ведь пока есть зрители, надо выходить на сцену. А что делать? Лежать на диване и копить жир, болезни, недомогания? К тому же допелся уже до такой фазы в своей жизни, что уже и остановиться не могу. Решил держаться до конца".

Что же касается Лолиты, то она прощаться со сценой пока не собирается. "Мне еще рано!" – пояснила самая эпатажная и прямолинейная артистка страны. 7 апреля она выступит с юбилейным концертом в "Крокус Сити Холле" и даст фору многим молодым артистам.