Известный певец жадно набросился на Бузову прямо на сцене
Страданиям Ольги Бузовой, которая часто рассуждает о тяжелой женской судьбе и отсутствии секса после развода, похоже, пришел конец. Такой вывод сделали поклонники, посетившие днем ранее концерт певицы в подмосковном Подольске.
Ольга Бузова выступала вместе с рэпером Лешей Свиком. На видео, которое опубликовали поклонники, певец медленно приближается к Ольге, после чего целует ее в губы. Бузова вроде бы смутилась – однако, вместо того, чтобы оттолкнуть рэпера, бросилась его обнимать.
Сама певица этот фрагмент у себя в микроблоге публиковать не стала. Нарезку моментов выступления Ольга Бузова сопроводила нейтральной подписью. "Наконец-то. Леша Свик добежал с букетом цветов", – написала артистка.
Ольга Бузова часто сетовала на то, как тяжело найти достойного мужчину, соответствующего ее высоким запросам. После расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, в браке с которым она прожила четыре года, ведущая "Дома-2" никак не могла найти свое личное счастье. Однако недавно стало известно о том, что за Бузовой ухаживает автор хита "Малиновый свет" Леша Свик. Сама телеведущая намекала, что у нее появился избранник - однако на фотографиях пыталась скрыть его лицо. Но поклонников не проведешь - они уже тогда догадались, о ком идет речь, пишет StarHit.
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