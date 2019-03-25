"Не смеши": потерявшая грудь Бузова всполошила народ нелепым оправданием
По словам звезды, тема ее груди остается "актуальной". Исполнительница считает, что женское счастье совсем не зависит от размера бюста. В качестве доказательства она привела цитату французского модельера Коко Шанель. "Ничто так не старит женщину, как большая грудь. А женщина с маленькой грудью смотрится изящно до старости", – написала Ольга Бузова.
Большинство пользователей не согласились с высказыванием певицы. Они считают, что таким образом звезда оскорбила всех обладательниц большого бюста. "Оля, а ты не задумывалась, что могла многих девушек обидеть, унизить и оскорбить этим!", "Одно не могу понять: зачем, хваля маленькую, нужно обижать большую?" – отмечали комментаторы.
Другие подписчики принялись критиковать грудь телеведущей. "Только девушки без груди могут писать, что грудь – это не главное", "Откуда вы знаете, что не в груди счастье, если у вас ее нет?", "Одно дело – маленькая грудь, другое дело – два прыщика вместо нее", "Доска", "Оля, не смеши, что ты можешь сказать, если у тебя ее нету", – приводит слова пользователей "Экспресс газета".
Ранее стало известно имя жениха Ольги Бузовой. Новым возлюбленным певицы стал экс-участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил избраннице обручальное кольцо. Недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой едет на машине с матерью исполнительницы. "С днем рождения, теща!" – обратился он к женщине.
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